Tauwasser und Eisregen: Leipzigs Wasserwerke treffen vorsorge

Leipzig

An acht Standorten haben Mitarbeiter der Kommunalen Wasserwerke am Montag im Stadtgebiet Straßeneinläufe gereinigt und teilweise gespült. Mit dieser Aktion soll sichergestellt werden, dass sich beim bevorstehenden Tauwetter unter mehreren Eisenbahnunterführungen und in der Straßenbahnunterführung in der Jahnallee keine Seen bilden. Bei der Aktion wurden die Straßeneinläufe von Schnee und Eis befreit sowie die darunter befindlichen Schmutzkörbe von Unrat gesäubert. „Wir hoffen, dass dort jetzt das Tauwasser abfließt“, sagte Marc Backhaus, Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe. „Aber eine Garantie gibt es dafür nicht.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Autofahrer sollten in den nächsten Tagen die Verkehrssituation vor Fahrtantritt genau prüfen. Auch für Passanten bestehe erhöhte Rutschgefahr, da das Tauwasser in den Nächten gefrieren kann. Es bestehe auch die Gefahr von Eisregen, der Oberleitungen von Straßenbahnen beschädigen kann. „Diese Wetterlage könnte in den nächsten Tagen andauern“, so Backhaus.

Von Andreas Tappert