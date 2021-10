Leipzig

Wenn die Lichter am großen Tannenbaum angehen, ein Duft aus gebrannten Mandeln und Glühwein über dem Leipziger Markt liegt und „Oh, du Fröhliche“ vom Balkon des Alten Rathauses herunterschallt, spätestens dann ist klar: Die schönste Zeit des Jahres hat angefangen. Hinter den Kulissen des Leipziger Weihnachtsmarktes, der mit jährlich mehr als zwei Millionen Besuchern zu den beliebtesten in Deutschland zählt, geht es jedoch längst nicht so besinnlich zu.

Grund ist die Dienstleistungskonzession für den Weihnachtsmarkt, die die Stadt für die Jahre 2022 bis 2031 ausgeschrieben hat. Wer den Zuschlag von der Stadt bekommt, dem winkt ein lukratives Geschäft. 1,3 Millionen Euro spülen die vier Wochen jedes Jahr in die Kassen des Ausrichters.

Wurde die Ausschreibungsfrist für einen Bieter verlängert?

Fünf Bieter haben nach LVZ-Informationen Angebote mit detaillierten Konzepten unterbreitet, darunter auch die Käthe Wohlfahrt KG aus dem mittelfränkischen Rothenburg ob der Tauber. Sie organisiert den Weihnachtsmarkt schon seit 1990 und hat ihn zur großen Erfolgsgeschichte gemacht. „Selbstverständlich haben wir uns für die erneute Vergabe beworben“, bestätigt Firmensprecher Takuma Johannes Wohlfahrt. Allerdings: Bis zum Angebotsschluss am 1. Februar dieses Jahres konnte sich der weltbekannte Händler und Hersteller von Weihnachtsschmuck, der Geschäfte im In- und Ausland betreibt und Dutzende Weihnachtsmärkte ausrichtet, gar nicht bewerben. Denn die Pandemie hatte das Unternehmen Ende 2020 in die Insolvenz getrieben. Zwischenzeitlich verlängerte die Stadt jedoch die Ausschreibungsfrist bis 12. März, um – wie es heißt –potenziellen Bietern die Möglichkeit zu geben, „Angebote abzugeben, wenn ein höheres Maß an Klarheit besteht“. Tatsächlich konnte sich die Käthe Wohlfahrt KG bis Anfang März mit ihren Gläubigern einigen und den Fortbestand des Familienbetriebes sichern – und so auch die Grundlage für eine Bewerbung für die neue Weihnachtsmarkt-Konzession schaffen.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wurde die Angebotsfrist am Ende nur für diesen einen Wettbewerbsteilnehmer verlängert? Aus dem Bieterkreis jedenfalls soll es bereits Widerstand gegen das Vergabeverfahren geben. Offiziell äußert sich aufgrund von Verschwiegenheitspflichten jedoch niemand.

Abstimmung über Vergabe in nichtöffentlicher Sitzung

Dennoch will das Marktamt am Mittwoch den Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung über seinen Vergabevorschlag entscheiden lassen. Äußern dazu will sich das Rathaus nicht. „Die Vertraulichkeit dient dem Schutz der Bieter und soll die Neutralität des Verfahrens sichern“, so ein Sprecher.

Dem Vernehmen nach hat die Käthe Wohlfahrt KG von 1000 möglichen Bewertungspunkten 916 Punkte bekommen – so viele wie kein anderer Bieter.

Von Klaus Staeubert