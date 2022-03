Leipzig

Die Kraftstoffpreise explodieren. In nicht einmal zwei Wochen hat sich allein der Liter Diesel in Leipzig um bis zu 60 Cent verteuert. Er kostete am Montag zwischen 2,30 und 2,42 Euro. Pendler und Transportfirmen ächzen unter diesen Preissteigerungen. Das Taxigewerbe ruft daher nach höheren Beförderungsentgelten, hat einen entsprechenden Antrag an die Stadt Leipzig gestellt. „Ein wirtschaftliches Betreiben eines Taxiunternehmens ist mit dem momentan gültigen Taxitarif nicht mehr möglich“, schlägt der Landesverband Sächsischer Taxi- und Mietwagenunternehmer Alarm. Die Forderung stößt im Stadtrat, der die Fahrpreise festlegt, auf Wohlwollen.

FDP sieht Handlungsbedarf

„Es besteht Handlungsbedarf“, räumte der Vorsitzende der Freibeuter-Fraktion Sven Morlok (FDP) gegenüber der LVZ ein. Morlok hält es für möglich, dass der Stadtrat bereits im April über eine Neufassung der Beförderungsentgeltverordnung abstimmen könnte. „Das Ganze hat natürlich zwei Seiten“, sagte der Liberale. Zum einen seien da die Taxiunternehmer, für die es unter den gegenwärtigen Preisen unwirtschaftlich ist zu fahren. Zum anderen müsse man die Fahrgäste sehen. Deutlich höhere Fahrpreise könnten die Nachfrage verringern. „Das alles gilt es gegeneinander abzuwägen“, sagte der FDP-Wirtschaftsexperte, der auch eine zeitliche befristete Anhebung der Fahrpreise ins Gespräch brachte. Morlok: „Wir wissen ja nicht, ob und – wenn ja wie lange – die Preise so hoch bleiben.“ Sie könnten mit einem Waffenstillstand in der Ukraine auch schnell wieder fallen. „Zurzeit haben wir es mit rein spekulativen Energiepreisen zu tun, denn eine Verknappung der Lieferungen gibt es nicht.“

Linke will Tarif-Neufassung zustimmen

Franziska Riekewald (Linke) sieht allerdings zunächst die Stadtverwaltung am Zuge. Sie müsse den formellen und rechtlichen Rahmen klären, eine veränderte Beförderungsentgeltverordnung erarbeiten und dem Stadtrat vorlegen. „Ich kann mir gut vorstellen, dass wir die Diskussion beschleunigen und dem Anliegen zustimmen“, versicherte Riekewald und stellte klar: Der Prozess dürfe aber nicht 13 Monate dauern wie bei der letzten Änderung der Verordnung.

CDU für temporäre Fahrpreiserhöhung

Die CDU-Fraktion weist schließlich auch darauf hin, dass die Taxitarife in Leipzig erst im vergangenen Jahr angehoben wurden. „In der derzeitigen Situation sind die gültigen Tarife mit Sicherheit nicht angemessen“, sagte Fraktionsgeschäftsführer Ansbert Maciejewski. „Sofern der Oberbürgermeister eine Neufassung der Verordnung in den Rat einbringt, wird sich die CDU-Fraktion einer temporären Erhöhung nicht verweigern.“ Die Explosion der Kraftstoffpreise sei allerdings kein Leipziger Thema. Maciejewski: „Es ist deswegen die Aufgabe der Bundesregierung, durch Steuersenkungen, wie in anderen europäischen Ländern bereits erfolgt, die Kosten für Taxiunternehmen und Bürger zu senken.“

AfD befürchtet Taxisterben

Nichtsdestotrotz hält auch die AfD eine Anhebung der Taxipreise für unumgänglich. „Die Forderungen der Taxiunternehmen nach höheren Beförderungspreisen ist absolut berechtigt“, erklärte der ordnungspolitische Sprecher, Christian Kriegel. Er verwies in dem Zusammenhang auch auf die am 1. Oktober anstehende Erhöhung des Mindestlohns von derzeit 9,82 auf zwölf Euro. Die Unternehmen bräuchten schnell Unterstützung. Der Oberbürgermeister müsse das Thema daher zur Chefsache machen und eine Eilvorlage einbringen, über die der Stadtrat im April entscheiden kann. Es drohten sonst ein Taxisterben und negative Auswirkungen auf den Beförderungsauftrag. „Taxis sind ein unverzichtbarer Teil des öffentlichen Personennahverkehrs“, sagte Kriegel. Sie erfüllten auch beim Krankentransport eine wichtige Aufgabe. So werden beispielsweise oft auch Patienten zu ambulanten Chemotherapien befördert. Wenn die Stadtverwaltung von sich aus keine Neufassung der Beförderungsentgeltverordnung vorlege, müsse der Stadtrat die Initiative ergreifen.

SPD will Taxiunternehmen am Markt halten

Wie Kriegel wollen auch Andreas Geisler und Getu Abraham, die für die SPD -Fraktion im Fachausschuss Umwelt, Klima und Ordnung sitzen, das Thema auf der nächsten Sitzung des Gremiums ansprechen, um zu klären, ob und wie die Verwaltung auf den Antrag der Taxibranche nach Anpassung der Tarife zu reagieren gedenkt. „Die Forderung des Taxiverbands ist nachvollziehbar“, so die beiden SPD-Politiker. Denn die aktuellen Kraftstoffpreise machten es den Firmen zunehmend schwerer, ihre Fahrzeuge wirtschaftlich und gewinnbringend zu betreiben. „Taxis sind ein wichtiger Bestandteil des öffentlichen Nahverkehrs und deshalb ist uns daran gelegen, dass die Unternehmen weiterhin am Markt bleiben.“ Auch wenn niemand wisse, wie sich der Energiemarkt aufgrund des Krieges in der Ukraine und der Sanktionen gegen Russland in naher Zukunft entwickeln werde, ist für Geisler und Abraham klar, „dass wir uns für die Prüfung nicht wieder über ein Jahr Zeit nehmen können, weil schon allein der Termin zur Einführung des höheren Mindestlohns steht“.

So viel kostet Taxifahren in Leipzig Der Stadtrat hatte im Januar 2021 die Taxitarife erstmals seit 2015 wieder angepasst und dazu die Beförderungsentgeltverordnung („Verordnung über Beförderungsentgelte und -bedingungen im Gelegenheitsverkehr mit Taxen im Pflichtfahrbereich Leipzig“) geändert. Danach liegt der Grundpreis aktuell bei 3,90 Euro. Im Tagverkehr (5 bis 20 Uhr) kosten die ersten beiden Kilometer jeweils 2,70 Euro. Vom dritten bis zehnten Kilometer werden zwei Euro pro Kilometer fällig, ab dem elften Kilometer 1,70 Euro. In der Nacht (20 bis 5 Uhr) liegt der Kilometerpreis nach der Staffelung bei 2,90 Euro, 2,20 Euro und 1,80 Euro. Wartezeiten werden mit 30 Euro pro Stunde berechnet.

Letzte Fahrpreiserhöhung liegt ein Jahr zurück

Laut Bundespersonenbeförderungsgesetz legen die Landesregierungen die Beförderungsentgelte und -bedingungen für den Taxenverkehr fest. Sie können diese Ermächtigung auf andere Behörden übertragen. Sachsen hat dies in die Verantwortung der kreisfreien Städte und Landkreise gegeben. In Leipzig beschließt daher der Stadtrat die Taxipreise.

Nach 2015 wurden die Fahrpreise in Leipzig erstmals Anfang 2021 wieder neu festgelegt. Der Kilometerpreis für Fahrten bis zehn Kilometer wurde um 20 Cent auf bis zu 2,70 Euro pro Kilometer (am Tag) und 2,90 Euro pro Kilometer (in der Nacht) erhöht. Fahrten ab elf Kilometer blieben unverändert bei 1,70 Euro pro Kilometer (am Tag) und 1,80 Euro pro Kilometer (in der Nacht).

