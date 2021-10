Leipzig

Lange Wartezeiten, weniger Fahrer und kein Durchkommen in der Hotline: In Leipzig hat der Mangel an Taxifahrern gravierende Auswirkungen. So müssen Kundinnen und Kunden nicht nur nachts hohe Wartezeiten in Kauf nehmen – auch zu Stoßzeiten an Nachmittagen sind Verzögerungen keine Seltenheit.

Das Problem wird einmal mehr durch die Corona-Pandemie bedingt: Laut Thomas Voigt vom Landesverband Sächsischer Taxiunternehmen fehlen Taxifahrer und Taxifahrerinnen insbesondere in der Nacht. Bei seinem eigenem Leipziger Dienst „4884 – Ihr Funktaxi“ seien viele der Nachtschichtangestellten abgesprungen – ein branchenweites Phänomen, wie er sagt.

Kaum Nachtkunden durch Corona

Inzwischen beschäftigt Voigt ein Viertel weniger Fahrerinnen und Fahrer als vor der Pandemie: Von 450 Chauffeuren sind nur noch 340 geblieben. Die Lockdowns haben da ihre tiefen Spuren hinterlassen: Weil das kulturelle Leben still lag, habe es kaum Aufträge gegeben.

Durch die Personalengpässe könnten viele der Fahrten nicht oder nur mit Wartezeiten von bis zu einer Stunde angenommen werden. Ansonsten wären die Taxiunternehmen zu einer Schadensersatzzahlung verpflichtet, wenn sie die Fahrgäste nicht zeitnah transportieren können.

Höhere Wartezeiten erkennt auch Uwe Franz, Vorstand der Taxigenossenschaft Leipzig. „Von einer Stunde Wartezeit reden wir aber nicht“, relativiert er. Im Schnitt müssten Kunden etwa mit zehn bis 15 Minuten bis zum Eintreffen des Fahrzeugs rechnen. „Es ist natürlich die Frage, ob jemand aus dem Zentrum oder aus Knauthain anruft.“ In der in Leipzig auch unter dem Namen „Löwen Taxi“ bekannten Genossenschaft haben sich 93 Fahrzeuge aus 71 Konzessionen zusammengeschlossen.

Alexander Mönch, Geschäftsführer von Free Now Deutschland: Bei seinem Dienst gäbe es keine längeren Wartezeiten in Leipzig Quelle: Thies Raetzke

„In Leipzig können wir aktuell die Nachfrage unserer Kunden innerhalb von sechs Minuten bedienen“, teilt darüber hinaus Alexander Mönch, Geschäftsführer für Deutschland vom Taxivermittler Free Now, der LVZ mit. Daten, die das Unternehmen für diese Zeitung ausgewertet hat, zeigten demnach keine zeitlichen Unterschiede im Vergleich zur Zeit vor Ausbruch der Pandemie. Über Free Now sind in Leipzig den Angaben nach etwa 100 Fahrerinnen und Fahrer registriert. Den Befund des Personalmangels teilt der Geschäftsführer hingegen: Betriebe seien zum Teil stillgelegt worden, Fahrer hätten das Gewerbe gewechselt – etwa hin zu Essens- und Paketlieferungen.

Dramatischer Einbruch bei Fahrgastzahlen

Der Leipziger Fahrdienstleister „Clevershuttle“ hofft indes darauf, dass das Nachtleben in den kommenden Monaten ein Revival erlebt und Clubs mit der 2G-Regel wieder voll ausgelastet werden können. „Wir machen in der Regel nachts viele unserer Beförderungen“, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Der Einbruch fiel entsprechend kolossal aus: Zwischen Mai und Juli dieses Jahres hat das Unternehmen eigenen Angaben nach 45.000 Fahrgäste befördert, im gleichen Zeitraum im Jahr 2019 seien es mit 120.000 Menschen mehr als doppelt so viele gewesen.

4884-Chef Thomas Voigt Quelle: André Kempner

Einschneidende Personalengpässe seien aber nicht zu beobachten – so fielen auch die Wartezeiten moderat aus. Bis ein Sammeltaxi eintrifft, müssen Kunden demnach tagsüber 13 Minuten überbrücken. In der Nacht seien es mit zwölf Minuten sogar weniger.

Baustellen und Stau

Thomas Voigt von 4884 berichtet derweil auch von unvorteilhaften Rahmenbedingungen abseits der Pandemie: So würden Fahrten auch wegen der Baustellensituation in Leipzig ausfallen. „Ein Fahrer mag zwar in der Innenstadt verfügbar sein und kann sein Ziel sehen, aber wenn er wegen Umleitung und Stau eine halbe Stunde braucht, kann ich ihm den Auftrag auch nicht geben.“, so Voigt.

Deshalb käme es auch nachmittags gerade zwischen 15 und 17 Uhr zu langen Wartezeiten. Dennoch versuche die Zentrale für Fahrten zu Ärzten und Ärztinnen sowie dem Krankenhaus schnell Taxis bereitzustellen. Laut einem Sprecher des Leipziger Uniklinikums sei es dort auch noch nicht zu Engpässen gekommen.

Von Philip Fiedler und Florian Reinke