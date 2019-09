Leipzig

Leipzigs Taxifahrer gehen auf die Straße. Rund 100 Fahrer haben am Mittwoch auf dem Augustusplatz gegen Personenbeförderungsdienste wie Uber und Free Now demonstriert. In Leipzig sei Clever Shuttle der Hauptkonkurrent. Verwiesen wurde während der Veranstaltung vor der Oper vor allem auf Umsatzverluste – knapp 6...