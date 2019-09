Taxifahrer streiken in Leipzig für ihr Gewerbe

Leipzig

Leipzigs Taxifahrer gehen auf die Straße. Rund 100 Fahrer haben am Mittwoch auf dem Augustusplatz gegen Personenbeförderungsdienste wie Uber und Free Now demonstriert. In Leipzig sei Clever Shuttle der Hauptkonkurrent. Verwiesen wurde während der Veranstaltung vor der Oper vor allem auf Umsatzverluste – knapp 60 000 Fahrten würden pro Jahr verloren gehen.

Vorwurf: Verstoß gegen Vorgaben

Ein Kritikpunkt der Taxi-Betreiber: Clevershuttle würde Sammelfahrten für mehrere Kunden anbieten – dürfe das aber laut Gesetz gar nicht. Außerdem verstoße das Unternehmen gegen die so genannte Rückkehrpflicht, nach der ein Fahrzeug nach einem Auftrag immer zurück zum Stützpunkt am Hauptbahnhof fahren muss – es sei denn, ein Folgeauftrag geht über die Zentrale an den Fahrer. Bei Digitalanbietern wie Clevershuttle würden Aufträge jedoch direkt vom Kunden zum Fahrer gehen, behauptet Rolf-Gunter Zapf, Sprecher der freien Taxiunternehmer Leipzigs.

Unternehmen weist Vorwürfe zurück

Eine Darstellung, der Clevershuttle-Pressesprecher Fabio Adlassnigg widerspricht. Man halte sich an die Vorgaben aus der Rückkehrpflicht; sämtliche Aufträge würden über die Zentrale vermittelt und eben nicht direkt vom Kunden an den Fahrer. Außerdem sei das Unternehmen als Personenbeförderungsdienst ein „Hybrid aus Mietwagen- und Linienverkehr“ und dürfe daher durchaus Sammelfahrten anbieten, erklärte Adlassnigg weiter.

Im Anschluss an ihre Demonstration machten sich die Taxifahrer mit ihren Autos auf den Weg zu einer Protest-Runde um den Ring.

Von Elena Boshkovska