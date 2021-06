Leipzig

Der Mobilitätsdienstleister Uber zieht offenbar seine Kreise um Leipzig immer enger. Nach unbestätigten Berichten soll erneut ein Uber-Partner in der Stadtverwaltung Mietwagenkonzessionen beantragt haben. Das Leipziger Rathaus erarbeitet jetzt eine neue Beförderungsentgeltverordnung, um einen möglichen Dumpingwettbewerb zwischen den für Uber fahrenden Mietwagenunternehmen und dem Leipziger Taxigewerbe zu verhindern. Die Verordnung soll für Mietwagenunternehmen Mindest- und Höchstpreise festlegen – die Preisdifferenzen zu den Taxen wären dann nicht mehr groß.

Stadtrat muss entscheiden

Das Bundesverkehrsministerium hat den deutschen Kommunen erst vor kurzem die Möglichkeit eröffnet, die sich anbahnende Konkurrenzsituation mit Uber zu entschärfen. Die dafür notwendigen rechtlichen Voraussetzungen wurden mit der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes geschaffen. „Die Stadt Leipzig beabsichtigt, von den gesetzlichen Möglichkeiten der Festsetzung von Preisen im Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen grundsätzliche Gebrauch zu machen“, bestätigte jetzt Ordnungsamtsleiter Helmut Loris auf LVZ-Anfrage. Damit solle „beim Mietwagenverkehr unterbunden werden, dass Beförderungsleistungen zu nicht marktgerechten Preisen angeboten werden“. Das dafür notwendige Verfahren sei bereits eingeleitet. Wann die Preisvorgaben in Kraft treten, könne aber noch nicht gesagt werden, weil dazu „unter anderem ein Beschluss der Ratsversammlung erforderlich ist“.

Auch die Höhe der neuen Mindest- und Höchstpreise steht noch nicht fest. Die Stadtverwaltung will diese Vorgaben aber offenbar nicht durch Gutachter ermitteln lassen, wie es andere Städte erwägen. In Leipzig würden die Preisvorgaben „in Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Aufgabenträger für den öffentlichen Nahverkehr“ entstehen, so Loris.

Uber beobachtet Entwicklung in Leipzig genau

Theoretisch könnten die neuen Mindestpreise für Mietwagen auch deutlich unter den Taxitarifen liegen. Denn steuerlich sind die Mietwagenunternehmer bereits benachteiligt. Denn sie müssen 19 Prozent Mehrwertsteuer auf ihre Preise entrichten, während es bei Taxen nur sieben Prozent sind. Deshalb gibt es bereits Städte mit Mindestpreisen, die 20 Prozent unter den Taxitarifen liegen. „Dazu kann noch keine Aussage getroffen werden“, erklärte Leipzigs Ordnungsamtsleiter.

Auch der Mobilitätsdienstleiter Uber beobachtet die Entwicklung in Leipzig genau. „Die Entscheidung, ob wir in eine Stadt gehen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel von der potenziellen Nachfrage der App-Nutzer“, sagt dort Pressesprecher Tobias Fröhlich. „Wir haben bereits bei verschiedenen Anlässen zum Ausdruck gebracht, dass für uns die Reform eine verpasste Chance ist. Anstatt die Möglichkeiten der Digitalisierung besser zu nutzen und Erleichterungen für Taxi und Mietwagen zu implementieren, wurden komplexe Detailregelungen geschaffen. Dies ist nicht nur schwierig für die Mobilitätsbranche, sondern belastet auch die Kommunen mit zusätzlicher Bürokratie.“ Uber sei grundsätzlich weiter daran interessiert, sein Vermittlungsangebot auf weitere Städte auszuweiten. „Leipzig als weltoffene Metropole könnten wir uns natürlich gut dafür vorstellen. Allerdings haben wir diesbezüglich noch keine Entscheidung getroffen.“

Zu Informationen, nach denen ein Uber-Partner inzwischen im Rathaus weitere 20 Mietwagen-Konzessionen beantragt haben soll, äußert sich Uber zurückhaltend. „Mietwagenunternehmer sind in ihren Geschäftsentscheidungen vollkommen unabhängig“, so Sprecher Fröhlich. Auch Leipzigs Ordnungsamt äußerst sich dazu schmallippig. Uber selbst habe keinen Antrag gestellt, heißt es im Rathaus. Aus Gründen „von Datenschutz und Datensicherheit“ könnten keine weiteren Auskünfte zu Anträgen erteilt werden. Nach LVZ-Informationen haben in den vergangenen Monaten bereits zwei Uber-Partner Konzessionen für 10 beziehungsweise 30 neue Mietwagen beantragt und erhalten; ein dritter Antrag über 20 weitere Konzessionen soll sich aktuell im Verfahren befinden.

Kein RB-Sponsoring geplant

In Leipzig kursieren auch Gerüchte, nach denen Uber erwägen soll, Sponsor der Fußballmannschaft RB Leipzig zu werden. Uber dementiert dies. „Sollten wir irgendwann in Leipzig aktiv werden, dann planen wir natürlich auch ein lokales Engagement. In welcher Form, das ist allerdings noch völlig offen“, so Sprecher Fröhlich. In Frankfurt am Main ist Uber bereits Sponsor der Bundesligamannschaft Eintracht Frankfurt geworden und will demnächst Fans von bestimmten Punkten im Stadtgebiet durch Uber-Partner zum Stadion fahren lassen.

