In Leipzig versucht eine neue Partei Fuß zu fassen. Sie nennt sich „Team Todenhöfer – die Gerechtigkeitspartei“ und will am Montag ihr Programm vorstellen. Hinter der neuen Bewegung steht Jürgen Todenhöfer, der einst für die CDU im Bundestag saß, aber mittlerweile aus der Partei ausgetreten ist.