Teil-Lockdown in Sachsen: 2G produziert nur Verlierer

Leipzig

Wer keine Antikörper hat, muss draußen bleiben. Die 2G-Regel, seit dem 8. November in Kraft, war von Beginn an umstritten. Inzwischen ist klar, dass sie nur Verlierer produziert: Ungeimpfte fühlen sich diskriminiert und in ihrer Ablehnung staatlicher Maßnahmen noch bestärkt. Die Gastronomen, die tagsüber noch geöffnet haben, verzeichnen weniger Kundschaft und somit rote Zahlen. Und die irrsinnige Infektionsrate stieg trotzdem an.

Überraschen kann das niemanden, seit außer Frage steht, dass sich auch Geimpfte infizieren und das Virus verbreiten können. Dennoch durften bis zuletzt Fußballspiele vor Zigtausenden stattfinden, während die Politik verzweifelt appellierte, Kontakte und Begegnungen einzuschränken. An Absurdität ist das nicht zu übertreffen.

Verantwortung tragen wir

Wie einfach es außerdem sein kann, die 2G-Barriere zu überwinden, zeigt unser Testlauf mit einem fremden Impfnachweis. Anzulasten ist das nicht den Betreibern von Geschäften oder Cafés, die genötigt sind, Infektionsschutzpolizei zu spielen. Die Verantwortung, Distanz zu halten, Regeln ernst zu nehmen und durch eine Impfung das Virus abzuwehren, tragen letztlich wir.

Darauf haben die sächsische und die Bundes-Regierung zu lange vertraut. Die bittere Erkenntnis: Das Krisenmanagement der Politik hat versagt und die Solidarität gegen den Egoismus verloren. So weh das tut, so wenig das irgendjemand möchte: Jetzt hilft nur noch der Lockdown.

Von Mark Daniel