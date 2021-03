Leipzig

Der geplante Modellversuch zur Erprobung von Tempo 30 als innerörtliche Regelgeschwindigkeit in einem Leipziger Stadtgebiet, das auch Hauptverkehrsstraßen mit einschließt, stößt im Bundesverkehrsministerium auf Widerstand. Wie das Ministerium auf LVZ-Anfrage mitteilte, lehnt es flächendeckende Tempo-30-Modellversuche grundsätzlich ab, da sie nicht den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung (StVO) entsprächen. Das gelte ebenso für die Pläne der Stadt Leipzig, so eine Sprecherin des CSU-geführten Ministeriums. Es dürften auch in einem begrenzten Teilgebiet nur die Maßnahmen erprobt werden, die laut StVO zulässig seien. Von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde in geschlossenen Ortschaften könne nur aus den in der StVO genannten Gründen abgewichen werden.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

StVO erleichtert Tempo 30 – aber nicht flächendeckend

So könnten die Straßenverkehrsbehörden Tempo 30 dann anordnen, wenn dies aus Gründen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs erforderlich ist. Für diesen Fall ist allerdings der Nachweis einer konkret vorliegenden besonderen Gefahrenlage zu erbringen. Auf dieser Grundlage richteten Kommunen und Landkreise bereits heute innerhalb geschlossener Ortschaften abseits der Hauptverkehrsstraßen Tempo-30-Zonen ein – insbesondere in Wohngebieten und dort, wo mit einer hohen Fußgänger- und Radverkehrsdichte sowie vielen Überquerungen zu rechnen ist. Seit 2016 bestehe zudem die Möglichkeit, auch auf Hauptverkehrsstraßen im unmittelbaren Umfeld von Kindergärten, Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern Tempo 30 zum Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer wie ältere Menschen und Kinder anzuordnen. Für diese Maßnahmen gebe es keine größeren bürokratischen Hürden. Der Nachweis eines Gefahrenschwerpunktes sei nicht mehr erforderlich. Allerdings dürfen die Tempobeschränkungen immer nur streckenweise verhängt werden.

Ministerium: Kfz-Verkehr aus Wohngebieten fernhalten

Seit April 2020 könnten zwar „verkehrssichernde oder verkehrsregelnde Maßnahmen“ auch ohne Nachweis einer konkret vorliegenden besonderen Gefahrenlage erprobt werden. Gleichwohl, so die Auffassung des Bundesverkehrsministeriums, dürften auch diese Modellversuche nur Maßnahmen beinhalten, die nach der Straßenverkehrsordnung zulässig sind. Bei alldem sei zu beachten, so eine Ministeriumssprecherin, „dass die Sicherheit, Leichtigkeit und Ordnung der Verkehrsabläufe gewährleistet“ wird. Insbesondere müsse der Kfz-Verkehr von den Wohngebieten ferngehalten werden. Hier sehen Kritiker des Modellversuchs einen wesentlichen Schwachpunkt flächendeckender Tempo-30-Regelungen. Sie befürchten, dass Autofahrer Abkürzungen durch Wohngebiete nutzen werden, wenn der Geschwindigkeitsvorteil von Hauptstraßen entfällt. Die Vize-Fraktionschefin der CDU, Sabine Heymann, sprach sich deshalb dafür aus, auch in den Wohnvierteln, in denen noch keine Tempo-30-Zonen eingerichtet sind, Geschwindigkeitsbeschränkungen zu verhängen und stattdessen Tempo 50 auf Hauptverkehrsadern beizubehalten.

Das Bundesverkehrsministerium hatte im November 2019 zusammen mit der Verkehrsministerkonferenz der Länder, dem Deutschen Städtetag, dem Deutschen Landkreistag und dem Deutschen Städte- und Gemeindebund das „Bündnis für moderne Mobilität“ gegründet hat. Als Schnittstelle zwischen Kommunen, Ländern und Bund befasst es sich unter anderem auch mit der Einrichtung von Tempo-30-Zonen. Zudem habe das Ministerium, so die Sprecherin weiter, vor einem Jahr die Bundesanstalt für Straßenwesen beauftragt zu untersuchen, welche Folgen eine deutliche Ausdehnung von innerörtlichen streckenbezogenen Geschwindigkeitsbeschränkungen von 30 km/h aus Lärmschutzgründen für die Verkehrsabläufe hätte.

Der Leipziger Stadtrat hatte in der vergangenen Woche mit den Stimmen von Linken, Grünen, SPD und Freibeutern die Stadtverwaltung beauftragt, einen Tempo-30-Modellversuch in einem noch nicht benannten Leipziger Stadtgebiet vorzubereiten. Ähnliche Versuche in Göttingen und Freiburg im Breisgau waren bislang gescheitert.

Zeitplan für Tempo-30-Modellversuch Die Ratsversammlung beauftragte am 24. März die Stadtverwaltung, Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerorts in einem Modellversuch zu erproben. Zur Vorbereitung hat die Bauverwaltung einen Zeitplan vorgeschlagen. Danach will sie im zweiten Quartal dieses Jahres weitere deutsche Städte einladen, um mit ihnen über eine Beteiligung an der Erprobung ein Auftaktgespräch zu führen, dessen Fortsetzung für das dritte Quartal geplant ist – dann auch unter Einbeziehung von wissenschaftlichen Einrichtungen, die das Projekt begleiten. Für das dritte respektive vierte Quartal sieht die Stadtverwaltung die Erarbeitung eines Beteiligungskonzeptes mit Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer sowie Verbänden aus dem Bereich Mobilität vor. Zum anderen werde es dann Abstimmungen mit dem Bund geben, da der Modellversuch der Genehmigung des Bundesverkehrsministeriums bedarf. Die Ergebnisse der Vorbereitungen sollen den Stadtratsgremien im vierten Quartal vorliegen. Der Modellversuch würde dann, sofern die rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen bestehen, im Jahr 2022 starten.

Von Klaus Staeubert