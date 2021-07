Tempo 30 in der Stadt? So sind die Reaktionen aus Leipzig

Leipzig

Tempo 30 in der Stadt – die Pläne für Leipzig sollen Realität werden. Denn die Messestadt will sich mit sechs anderen Großstädten an einem Pilotprojekt beteiligen. Doch das Vorhaben sorgt für viele Diskussionen und gespaltene Meinungen. Die Reaktionen.

Verkehrsfluss wird ausgebremst

Unter LVZ-Lesern kam in den sozialen Netzwerken vor allem Kritik auf. „Solange es immer noch einen Anstieg an Neuzulassungen von KFZ in Leipzig gibt, ist das doch ein Zeichen, dass die Menschen auf ihre individuelle Mobilität in Form des Autos nicht verzichten möchten. Also sollte man den Verkehrsfluss nicht noch zusätzlich abbremsen“, meint Frank Thierbach auf Facebook.

„Ich arbeite im Fahrdienst und wir fahren quer durch Leipzig Kinder in die Schule. Dann muss ich wohl oder übel um fünf los, um pünktlich alle Kinder in der Schule abzuladen“, kommentiert Sandra Schiele. Mariam Gyziki zweifelt an sauberer Luft durch das Tempolimit. Zumindest sollten dann die öffentlichen Verkehrsmittel bezahlbar gemacht werden, fordert sie.

Jeffrey Görcke hingegen lobt die Idee: „Deutlich sicherer für Fußgänger, Radfahrer und Motorradfahrer. Unfallschäden sind nicht so groß und teuer. Also es ist einfach nichts Negatives dabei.“

Mehr Sicherheit für Radfahrer

Große Befürworter der Idee sind die Fahrradfahrer der Stadt. So auch das Bike-Sharing-Unternehmen Nextbike: „Wir finden eine solche Initiative genial und sind klarer Befürworter, von uns auch gern auf den restlichen Hauptstraßen. In weltweit vielen Städten wird das schon längst erfolgreich praktiziert. Tempo 30 bedeutet weniger Lärm, weniger Dreck, weniger Emissionen, weniger Unfälle und wenn schon Unfälle, dann mit weniger schwerwiegenden Verletzungen und letztlich Todesfällen. Ein geringeres Verkehrstempo bedeutet darüber hinaus weniger Stress für die Autofahrer und Autofahrerinnen und ermöglicht per se mehr Rücksicht aufeinander zu nehmen“, so Mareike Rauchhaus, Head of Communications bei Nextbike. Durch die erhöhte Sicherheit auf den Straßen würde außerdem der Weg für Umsteigerinnen und Umsteiger vom individuellen Autoverkehr zu anderen Verkehrsmitteln geebnet. Mareike Rauchhaus ist sich sicher: „Die Lebensqualität wird steigen, davon profitieren alle. Der minimale Zeitverlust, den eine solche Geschwindigkeitsreduzierung eventuell mit sich bringt, ist bei diesen vielen Vorteilen schlichtweg zu vernachlässigen. Jedes Leben zählt.“

Katastrophe für Taxis

Eine Katastrophe sei diese Idee, findet Uwe Franz, Vorstand von Löwen-Taxi. „Es geht so schon nicht flüssig auf unseren Straßen, dann wird es noch schlimmer und die Kosten einer Taxifahrt würden sich erhöhen.“ Tempo 30 würde nur im Zusammenspiel mit einer grünen Welle und der Trennung von Rad und motorisiertem Verkehr funktionieren. „Wenn wir mit Tempo 30, im Idealfall ohne anzuhalten durch die ganze Stadt fahren könnten, anstatt mit 50 an jeder Ampel zu stehen, wäre nicht nur allen Beteiligten geholfen, sondern auch der Umwelt. Denn das permanente Anfahren und Bremsen schädigt unsere Umwelt am meisten“, kritisiert er. „Und dass es mit dieser Pauschallösung auch Menschen trifft, die auf ein Fahrzeug angewiesen sind, wie Berufspendler, Kranke, Menschen mit Behinderungen, Pflegedienste und Taxis, sind nun einmal Kollateralschäden.“

Zeit ist Geld

„Tempo 30 im gesamten Leipziger Stadtgebiet ist ein Gedanke, der angesichts der gerade veröffentlichten Statistik, dass Leipziger 31 Stunden im Jahr im Stau stehen, geradezu absurd anmutet“, meint Matthias Forßbohm, Präsident der Handwerkskammer in Leipzig. „Wichtigstes Ansinnen der Stadtverwaltung muss es doch wohl sein, einen rollenden Verkehr durch die Stadt zu sichern.“ Dazu gehöre vor allem eine grüne Welle durch alle Hauptverkehrsstraßen. Denn Lärmbelästigung und Luftbelastung würden in erster Linie bei ungewollt ruhendem Verkehr entstehen. „Gerade für den Wirtschaftsverkehr bedeutet Zeit Geld. Anfahrts- und Lieferzeiten sind unproduktive Zeit, die aber dennoch Geld kostet. Letztlich werden die Kunden die Zeche zahlen, weil sich so nicht nur Handwerkerleistungen generell verteuern, zum Beispiel durch eine höhere Anfahrtspauschale.“ Man solle besser über andere Maßnahmen, wie intelligente Verkehrsverlagerungen, nachdenken.

Auch die IHK Leipzig hält an einer Geschwindigkeit von 50 km/h auf Hauptstraßen innerorts fest. „Die großflächige Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 würde einen weiteren Schritt zur buchstäblichen Ausbremsung des Wirtschaftsverkehrs bedeuten“, so Gritt Mattussek, Leiterin der Kommunikation.

Betroffen von dem Tempolimit sind jedoch nicht nur Autos, sondern auch der öffentliche Nahverkehr. Die LVB unterstütze die Stadt Leipzig bei der Erarbeitung des Konzeptes. „Das Ziel ist die Beschleunigung des öffentlichen Personennahverkehrs entsprechend der Stadtratsbeschlüsse sowie die Stärkung des Umweltverbundes insgesamt“, bemerkt Pressesprecher Marc Backhaus. Ob es dadurch zu längeren Fahrtzeiten kommt, könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantwortet werden.

