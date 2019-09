Leipzig

Der Termin für die Wahl des Leipziger Oberbürgermeisters steht fest. Am 2. Februar 2020 sollen die Bürger über die künftige Stadtspitze abstimmen. Darauf hat sich der Stadtrat am Mittwoch geeinigt. Die Stadtverwaltung hatte hingegen vorgeschlagen, eine Woche später und damit während der Winterferien zu wählen. Sollte ein zweiter Wahlgang notwendig werden, so ist der Termin für diesen auf den 1. März festgelegt.

Die derzeitige, siebenjährige Amtszeit von Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) endet am 28. März 2020. Nach den Regeln der Sächsischen Gemeindeordnung ist die Wahl frühestens drei und spätestens einen Monat vor Ende der Amtszeit abzuhalten. Bei der Terminfindung achtete der Stadtrat darauf, dass die Wahl weder in die Winterferienzeit noch auf den Sonntag vor Fasching fällt.

Durch den nun gefundenen Termin stehen auch weitere Termine fest. So können noch bis zum 28. November 2019 Vorschläge zur Wahl zum Leipziger Oberbürgermeister eingereicht werden. Bis zum 22. Dezember müssen die Wählerverzeichnisse angelegt sein. Die Wahlbenachrichtigungen werden bis spätestens 12. Januar versandt.

Von joka