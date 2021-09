Leipzig

Im Behördendschungel den Durchblick zu behalten, ist nichts für Menschen mit schwachen Nerven. Das liegt nicht nur an verwirrenden Strukturen und Zuständigkeiten in einer Stadtverwaltung, die wie in Leipzig nahezu 8000 Beschäftigte zählt. Allein, wer einen Termin auf einer Behörde braucht, erlebt schon ein Wirrwarr an Regeln. Da lassen sich beispielsweise beim Standesamt Termine Wochen im Voraus reservieren, während in der Kfz-Zulassungsstelle hingegen nur für heute und morgen oder bestenfalls – an einem bestimmten Wochentag zu einer bestimmten Uhrzeit – auch für die Folgewoche Online-Buchungen möglich sind.

Für Grünen-Stadträtin Stefanie Gruner ist dieser Status quo alles andere als bürgerfreundlich. Deshalb hat ihre Fraktion jetzt einen Antrag zur Verbesserung der Terminvergabe im Rathaus gestellt. „Mir ist wichtig“, sagt Gruner, „dass ich nicht fünfmal zu unterschiedlichen Tag- und Nachtzeiten auf die Internetseite der Stadt gehen muss, sondern schon beim ersten Mal den nächstmöglichen Termin angeboten bekomme.“

Wer am Mittwoch – hier ein Screenshot von 15.08 Uhr – auf dem Portal der Kfz-Zulassungsstelle einen Termin buchen wollte, hatte keine Chance – weder für diese Woche, noch für die nächste. Längerfristige Reservierungen werden gar nicht erst angeboten. Quelle: Screenshot

Im Januar 2022 startet einheitliches Terminbuchungssystem

Daran arbeite die Stadtverwaltung derzeit, versichert Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD) gegenüber der LVZ. Anfang des Jahres hatte die Stadt deshalb Soft- und Hardware für ein neues Terminvergabesystem ausgeschrieben. Das beinhaltet auch elektronische Aufrufsysteme, um die Besucherpräsenz in den Warteräumen der Ämter besser zusteuern. „Jedes Amt kaufte bislang –wenn es Geld hatte – sein eigenes Terminvergabesystem“, beschreibt Hörning den bisherigen Flickenteppich. Das ändert sich ab 1. Januar 2022. Dann wird im Rathaus das einheitliche System eingeführt.

Bürgerserviceamt im Aufbau – alle Dienstleistungen aus einer Hand

„Die Stadt macht damit einen wichtigen Schritt hin zum buchbaren Leipzig“, so der Verwaltungsbürgermeister. Das System werde zunächst in dem derzeit im Aufbau befindlichen neuen Bürgerserviceamt zum Einsatz kommen. Darin sind ab dem Jahr 2022 Standesamt, die Meldebehörde und die Bürgerämter organisatorisch zusammengefasst. „Das Bedürfnis nach individuellen, praktikablen und der jeweiligen Lebenssituation angepassten Dienstleistungen wird immer größer“, so Hörning. „Dem wollen wir gerecht werden und städtische Dienstleistungen persönlich, telefonisch und digital aus einer Hand anbieten.“

Schrittweise werde das neue Buchungssystem dann in weiteren Bereichen der Stadtverwaltung mit unmittelbar bürgerbezogenen Dienstleistungen installiert, so unter anderem auch in der Kfz-Zulassungsstelle des Ordnungsamtes.

Damit könnten künftig den Bürgerinnen und Bürgern in Leipzig – ähnlich wie in Rostock schon länger praktiziert – die frühestmöglichen Termine für eine gewünschte Leistung an allen Verwaltungsstandorten angezeigt werden. Auch eine elektronische Terminbestätigung und Terminerinnerung mache das neue System möglich. Für Menschen ohne Zugang zum Internet soll das Bürgertelefon (0341 1230) weiterhin die Terminbuchung übernehmen. Dieser Bereich sei bereits personell aufgestockt worden.

Bürgeramt Leipzig: Diese Online-Terminvergabemöglichkeiten gibt es

Für die Bürgerämter werden tagesaktuelle Termine täglich um 8 und 12 Uhr freigeschaltet. Am Freitag um 12 Uhr erfolgt die Freigabe für den darauffolgenden Samstag. Jeden Dienstag um 15 Uhr werden langfristige Termine mit einem Vorlauf von vier Wochen angezeigt.

Das Standesamt zeigt für Beurkundungen von Neugeborenen und Eheschließungen Termine 28 Tage im Voraus an. Termine in der Urkundenstelle und für Sterbefallbeurkundungen lassen sich 120 Tage im Voraus reservieren.

Die Kfz-Zulassungsbehörde schaltet tagesaktuelle Termine täglich ab 7 Uhr frei. Täglich um 15 Uhr (außer dienstags) erfolgt die Freischaltung von Terminen für den Folgetag und freitags ab 11 Uhr für Folgewoche.

Noch bis zum 31. Oktober können die Leipzigerinnen und Leipziger unter www.leipzig.de/buergerservice an einer Umfrage teilnehmen. Auf diesem Wege will die Stadtverwaltung unter anderem ermitteln, welche Kontaktform die Bürgerinnen und Bürger wünschen, welche Angebote wie verfügbar sein sollen und welche Hilfen im digitalen Bereich nötig sind.

Von Klaus Staeubert