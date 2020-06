Leipzig

„Es ist skandalös, dass man bei Leipzigs Bürgerämtern keine Termine bekommt“, ist Matthias Haring empört. Wegen Corona hätten noch immer einige Stellen geschlossen. Für die geöffneten wiederum müsse man sich auf jeden Fall einen Termin holen, um vorgelassen zu werden. Doch bei der Online-Vergabe sei „überall bis Juli nichts frei“, schildert der 62-jährige Diplom-Ingenieur aus Leipzig-Lützschena seine vergebliche Suche.

„Wir waren letzten Donnerstag in Wiederitzsch, natürlich erfolglos. Das Amt war leer und die Sachbearbeiterin vertrieb sich die Zeit. Nächste Woche setze ich mich vor das Haus und prüfe, wer kommt und einen Termin wahrnimmt.“

Es geht um neue Ausweise

Harings Brief mit der Bitte um Hilfe an die Stadtverwaltung sei „bislang unbeantwortet“ geblieben. Er sei inzwischen „ziemlich verzweifelt“, so der Betroffene. Seine Frau und er freuen sich auf eine Donau-Kreuzfahrt im Juli. Für die Einreise nach Ungarn benötigen sie aber Personalausweise, die noch ein halbes Jahr gültig sind. Ihre aktuellen laufen in Kürze ab. „Doch wir kommen einfach an keinen Termin, um neue Ausweise zu beantragen. Jetzt geht deshalb wahrscheinlich noch unser Urlaub flöten. Bezahlt ist er schon.“

„Programm überlastet“

Wegen eines Anliegens derzeit spontan ein Bürgeramt aufzusuchen, ist ausgeschlossen. Wer also hoffte, am Dienstagvormittag über das Bürgertelefon einen Termin zu ergattern, um sich etwa wegen Wohnsitzwechsels ab- und anzumelden, bekam nach mehreren Versuchen und langem Ausharren in der Warteschleife schließlich von einem Mitarbeiter zu hören: „Ich kann Ihnen keine Auskunft dazu geben. Das Terminvergabeprogramm ist augenblicklich überlastet.“ Sprich: Auch der Angestellte selbst konnte das Programm online nicht aufrufen, um nach freien Plätzen zu suchen.

Offenbar wegen großen Andrangs war das Portal vorübergehend zusammengebrochen. Ernüchternd sein Hinweis: „Das reguläre Kontingent ist in den meisten Bürgerämtern für die nächsten Wochen ausgeschöpft.“ Es bestünde jedoch die Chance, tagesaktuell einen Termin zu erhalten.

„Stringente Terminvergabe“

Tatsächlich räumt die Leipziger Stadtverwaltung auf LVZ-Nachfrage ein, dass „technische Probleme immer möglich“ seien. „Aufgrund stellenweise hoher gleichzeitiger Zahlen an Zugriffen und Anrufern kann es zu systemseitigen Engpässen oder auch Fehlern sowie längeren Warte- bzw. Gesprächszeiten im Bürgertelefon kommen“, heißt es dazu aus dem Dezernat Allgemeine Verwaltung. Aufgrund der Corona-Schutzverordnungen werde die Stadt aber „bis auf Weiteres“ an der derzeitigen Praxis und der „stringenten Terminvergabe“ festhalten, um überfüllte Warteräume und Ansteckungen zu vermeiden.

Demzufolge sind Besuche „nur mit Termin“ in den überhaupt geöffneten Ämtern möglich. Das sind: Otto-Schill-Straße, Wiedebachpassage, Paunsdorf-Center, Ratzelbogen, Schönefeld, Leutzsch, Stötteritzer Straße, Südwest-Zentrum und Wiederitzsch. Vorübergehend geschlossen wurden die drei Bürgerämter Liebertwolkwitz, Böhlitz-Ehrenberg und Gohlis-Center sowie die Außenstellen Holzhausen, Lindenthal und Lützschena-Stahmeln.

„Auf Sicht arbeiten“

Im Sinne der Steuerung der Besucher müsse die Stadtverwaltung „zwingend auf Termine setzen“ und „auf Sicht“ arbeiten. „Das sieht konkret so aus, dass wir einen Grundstock von 75 Prozent der möglichen Termine auf derzeit vier Wochen freischalten“, teilt das Dezernat mit. Diese Menge an Terminen könne man jederzeit noch auf die anderen Bürgerämter umbuchen, sollte ein Objekt „wegbrechen“ sprich wegen eines Covid-19-Ansteckungsfalles geschlossen werden müssen. „Auf Tagesbasis erhöhen wir die Terminmenge dann, wenn wir ganz sicher sind, diese vor Ort auch abarbeiten zu können. Dies erfolgt in den frühen Vormittagsstunden, sodass circa 9 Uhr dann das komplette Tageskontingent zur Verfügung steht“, heißt es weiter aus dem Rathaus.

„Nicht optimal“

„Dass dies weder für die Bürger noch für uns und unsere Bürgerämter abschließend optimal ist, steht außer Frage“, so das zuständige Dezernat. Im Tagesverlauf würden jedoch immer wieder auch vergebene und bestätigte Termine – wie aus Wiederitzsch geschildert – nicht wahrgenommen.

Terminbuchungen sind online möglich oder telefonisch beim Bürgertelefon Leipzig unter 0341 123-0.

Von Sabine Kreuz