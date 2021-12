Leipzig

Schneller und effektiver soll es gehen: Die Stadt Leipzig beginnt im Januar 2022 eine neue Online-Terminvergabe. Bei allen Behördenkontakten, die das persönliche Erscheinen nötig machen, ist eine einheitliche, elektronische Vereinbarung von Terminen möglich. In den Wartebereichen werden moderne digitale Aufrufsysteme eingesetzt. Hier die wichtigsten Punkte zu den Neuerungen.

Was wird sich wann genau ändern?

Ab dem 3. Januar gibt es in den Behörden ein einheitliches Buchungs- und Steuerungssystem. Das ermöglicht eine leichtere und übersichtliche Terminvergabe für Bürgerinnen und Bürger. Auch automatische Benachrichtigungen per Mail werden Standard sein. In den Bürgerämtern sollen veraltete Aufrufbildsysteme durch moderne ersetzt werden. Auch die digitale Aktenführung zwischen den Behörden ist damit leichter, so die Stadt.

An wann sind die Termine unter dem neuen System buchbar?

Ab sofort auf der Seite https://terminvereinbarung.leipzig.de. Unser Test hat ergeben: Es funktioniert. Die verfügbaren Termine in den Bürgerbüros sind bis zum 30. Dezember im alten Buchungsportal unter www.termin.leipzig.de zu finden.

In welchen Bereichen ist der neue Online-Service nutzbar?

In der ersten Phase im kompletten Bürgerservice (Bürgerbüros, Standesamt, Meldeservice). Im nächsten Schritt sollen weitere Bereiche des Ordnungsamtes hinzukommen, im Lauf des neuen Jahres wird die neue Soft- und Hardware auf weitere Fachämter ausgeweitet.

Welche Neuerungen sind für die Bürgerinnen und Bürger besonders spürbar?

Bei der Terminsuche entfällt das Klicken durch die einzelnen Standorte. Es werden die frühestmöglichen Termine im Überblick gezeigt, das Auswählen von allen oder einzelnen Bürgerbüros ist durch einen Klick möglich. Neben Terminbestätigungen und -erinnerungen ist das Stornieren des Termins ebenfalls einfach. Außerdem gibt es an ausgewählten Standorten einen Check-In per vorher bereitgestelltem QR-Code oder Terminnummer. Das bedeutet: Wer früher im Bürgerbüro eintrifft, kann möglicherweise schneller drankommen. Sichtbar sind dort die erwähnten neuen Aufrufbildsysteme.

Von Mark Daniel