Leipzig

Die LVZ-Talks in der Kuppel sind immer wieder für Überraschungen gut. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) sorgte am Montag für eine solche, als sie verkündete, dass die so genannten qualifizierten Selbstauskünfte nun nicht mehr ausreichen. Wer einkaufen, zum Friseur oder nach bevorstehenden Lockerungen am Freitag ins Restaurant will, braucht ein bestätigtes Ergebnis. Das gibt es beispielsweise in über 100 Testzentren und -stationen in der Stadt. Alternativ muss das berühmt-berüchtigte Stäbchen direkt vor Ort und vor den Augen geschulten Personals in die Nase geschoben werden. Festgehalten ist die Regel in der Bundesverordnung, die vollständig Geimpften und Genesenen mehr Freiheiten gibt – und die beide Gruppen mit frisch Getesteten gleichstellt.

Die einzelnen Testschritte müssen vor Ort durchgeführt werden. Quelle: André Kempner

Ob die Verschärfung von den Leipziger Händlern durchgesetzt wird, sollte am Mittwoch ein Gang durch die City zeigen. Beim ersten Halt, einem großen Textilwarenhaus muss zuerst ein Termin vereinbart werden. Das funktioniert über einen QR-Code am Smartphone. Wie verlangt, so getan. In der Zwischenzeit kommt ein Paar mit seinem Kleinkind aus dem Laden und der Vater raunt zur Mutter: „Der gläserne Mensch wird Realität.“ Da scheint jemand ganz genau kontrolliert worden zu sein.

„Die Selbstauskunft reicht heute noch aus“

Der Securitymann am Einlass verlangt nun nach der Termin-Bestätigung und einem negativen Testergebnis. Die bereits in der Redaktion – natürlich nach Testung – ausgefüllte Selbstauskunft genügt ihm. „Heute noch mal so“, sagt er, „ab morgen dann nur noch mit bestätigtem Test.“ Wenige Meter weiter wartet eine Verkäuferin in der Filiale einer großen Schuhladen-Kette. „Kein Problem, die Selbstauskunft reicht heute noch aus“, sagt auch sie, als sie den ausfüllten Zettel kontrolliert. Den gab es am Montag übrigens weiterhin auf dem sächsischen Corona-Portal zum Download. Auch der vollbärtige Mann am Eingang des nächsten Warenhauses winkt durch. „Die neue Regel gilt nur für Dienstleister, nicht für uns“, beschwichtigt er.

Genug Selbsttests standen zur Verfügung. Oft benötigt wurden sie am Montag in der City noch nicht. Quelle: André Kempner

In der Marktgalerie verwehrt schließlich Desiree Regitz den Einlass. „Gleich da vorn ist ein Testzentrum, wir brauchen ein bestätigtes Ergebnis“, sagt die Verkäuferin der Bär-Filiale hinter einem Absperrband am Eingang des Schuhgeschäfts. „Reicht nicht auch meine Selbstauskunft?“ – „Nein, tut mir wirklich leid“, sagt sie. Dem Angebot, die Durchführung eines mitgebrachten Tests zu beaufsichtigen, stimmt sie zu. Sie ist die Erste, die sich entsprechend der neuen Regeln verhält. Kurz darauf ist der Weg zum Schuhkauf frei.

„Ich bin da allgemein nicht so streng“

Ein paar Minuten später im Juwelier-Geschäft wieder das bekannte Bild: Die Verkäuferin bittet in den Laden und antwortet freundlich auf die Frage, ob die Selbstauskunft genügt: „Ach, ich bin da allgemein nicht so streng. Wer mir versichert, dass er getestet ist, dem glaube ich das auch.“ Der Eingangsbereich zum Sportgeschäft einige Schritte weiter sieht auf den ersten Blick perfekt vorbereitet aus. Beim Betreten weisen Schilder darauf hin, dass nur Genesene, Geimpfte und Getestete einkaufen dürfen. Dennoch reicht auch hier die Selbstauskunft. Ein Mitarbeiter kündigt an, dass sich das in den kommenden Tagen wohl ändern wird, klagt aber über die Kommunikation der Politik: „Ich habe von der neuen Regel aus der Zeitung erfahren. Eine offizielle Mitteilung haben wir nicht bekommen.“

Dass es dennoch anders geht, beweist Marvin Ursache. Der Verkäufer begrüßt die Kundschaft am Eingang zur Lacoste-Filiale. Ein Termin lässt sich spontan vereinbaren. „Sie brauchen aber einen negativen Test“, sagt er. Die unterzeichnete Selbstauskunft lehnt er höflich ab. „Wir benötigen ein bestätigtes Ergebnis oder sie können sich unter meiner Aufsicht testen“, bietet er an. Seine Chefin habe ihn noch vor Schichtbeginn telefonisch auf die neuen Regeln hingewiesen. Nicht alle Kundinnen und Kunden hätten dafür Verständnis. Dabei erstattet das Geschäft ab einem Einkaufswert von 100 Euro die Kosten für den Selbsttest.“

Geschäfte, in denen ein bestätigtes Ergebnis oder eine Durchführung vor Ort gefordert wird, scheinen in der Leipziger City die Ausnahme zu sein. Zumindest am Mittwoch hätte einem ausgiebigen Einkaufsbummel mit Selbstauskunft nur wenig im Wege gestanden.

Von Anton Zirk