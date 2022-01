Leipzig

Im vergangenen Jahr haben die Thüringer dem Rest der Bundesrepublik gezeigt, wie der flauen Impfquote auf die Sprünge geholfen werden kann. Nach dem sogenannten „Bratwurst-Impfen“ gibt es am Leipziger Johannisplatz ein neues Corona-Testzentrum, das mit einer Gratis-Bratwurst lockt. Ein Geschäftsmann kam auf die zündende Idee.

Vor der Bratwurst kommt die Testung: Luc Pappot (26) ließ sich am Montagmittag testen und freute sich anschließend auf die Wurst. Quelle: André Kempner

Gratis-Mittagssnack gegen den Hunger

Christine Martschat war am Montagmittag auf dem Weg nach Marienbrunn, wo sie mit ihrer Familie wohnt. Als die 37-Jährige mit dem Fahrrad den Johannisplatz querte, las sie in großen Lettern „Gratis Bratwurst für jeden negativen Test“. „Da ich schwanger bin, habe ich Gelüste, die ich so noch nicht kannte“, plauderte die Erzieherin beim Ausfüllen der Unterlagen.

Ihr dreijähriger Sohn werde regelmäßig in der Kita getestet, erzählte sie. Auch sie mache Schnelltests, um ihren eigenen Status abzufragen und ein gutes Gefühl zu haben. „Und da ich einen kleinen Hunger hatte, habe ich hier gestoppt und mich testen lassen“, so die werdende Mutter, deren Tochter im Frühjahr zur Welt kommt.

Umsatzeinbußen durch Neues ausgleichen

Geschäftsmann André Kolatka tanzt auf vielen Hochzeiten: Der vierfache Familienvater ist Gastronom und betreibt ein Fitnessstudio. „Mein Pizzalieferdienst läuft noch, aber das ’Flowerpower’ in Wittenberg musste ich coronabedingt schließen. Bei über 50 Prozent Umsatzeinbußen musst du Überlegungen anstellen. Und als Sachsen bekannt gab, die Testzentren wieder zu bezahlen, habe ich mir eine Lizenz geholt“, erklärte der 49-Jährige.

André Kolatka betreibt seit 7. Januar 2022 das Corona-Testzentrum am Johannisplatz. Quelle: Andre Kempner

Das Grundstück, auf dem der Container steht, gehört den Betreibern vom dort ansässigen Rostbratwurstgrill. Die kennt Kolatka persönlich und so entstand die gemeinsame Idee, eine Corona-Teststelle auf deren Hof aufzubauen. „Je nachdem wie viele Tests meine Mitarbeiter durchführen, desto mehr Bratwürste gehen im Imbiss über den Ladentisch. Ein Geschäft, das uns beiden zugutekommt. Bratwurst für Miete, sozusagen.“ Aktuell bekomme er vom Bund 12 Euro pro Bürgerschnelltest, davon finanziert der Geschäftsmann die Tests, sein Personal und das Equipment, rechnete er vor. Sein Modell mit der Gratis-Bratwurst zündete übrigens auch in Dresden und Dessau. „Essen dürfen bei uns übrigens alle, nicht nur die negativ getesteten. Und auch für Vegetarier gibt es im Imbiss Veggie-Burger und Falafel“, versprach der Betreiber.

Schnelltest und eine Wurst auf die Hand

Von den „übelst leckeren Bratwürsten“ schwärmte Luc Pappot, der den Imbiss schon lange kennt und hier gerne Halt macht. Der 26-jährige Obdachlose, der bereits zwei Mal geimpft ist, muss wöchentlich einen negativen Schnelltest vorlegen, um in der Notschlafstelle „Alternative 3“ in Thekla zu übernachten.

Luc Pappot (26) freut sich auf die Gratis-Bratwurst vom Holzkohlegrill nach dem Test. Quelle: André Kempner

Warum also das Notwendige nicht mit dem Angenehmen verbinden, sagte sich der Leipziger lachend, schnappte sein Negativ-Attest und zog weiter.

Wann gibt’s Thüringer und Veggie-Burger?

Alle Hungrigen sollten beachten, dass der Imbiss Montag bis Freitag von 11 bis 16 Uhr geöffnet hat, Sonnabend und Sonntag ist geschlossen. Der Gutschein in Höhe von 2 bis 4 Euro, den der Getestete am Wochenende erhält, kann montags eingelöst werden.

Von Regina Katzer