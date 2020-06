Leipzig/Dresden

„Wir sind schon wieder auf dem aufsteigenden Ast“, sagt Rolf Kind und lächelt keck. Der 86-Jährige hat ebenso wie rund 60 andere Bewohner des Seniorenhauses in Leipzig-Wiederitzsch die wochenlange Isolation zum Schutz vor dem Coronavirus „klag- und schadlos überstanden“, wie er es nennt. Seit einigen Tagen dürfen im angrenzenden Garten wieder Besucher empfangen werden. Den Fach- und Pflegekräften des privat betriebenen Heimes ist der Rentner überaus dankbar. „Unsere Leute haben sich ihren Pflegebonus redlich verdient“, sagt der betagte Herr, der nach Krankheiten und persönlichen Krisen erst im Heim wieder aufgebaut wurde und neue Energie schöpfte, wie er selbst reflektiert.

„Wir Alten werden hingehalten“

Sein Leben im Rollstuhl hält ihn aber nicht davon ab, als Vorsitzender des Heimbeirates bestehende Probleme beim Namen zu nennen. „Wir Alten stecken weiter in einem Dilemma - wir leiden unter unvertretbar hohen Eigenanteilen an den Pflegekosten.“ Bei einem Pflegegrad 3, der bei den Heimbewohnern am häufigsten vorkomme, liege der Eigenanteil für stationäre Pflege bereits bei 1730 Euro im Monat. „So darf das nicht weitergehen“, warnt Kind, der früher leitende Posten in volkseigenen und privaten Betrieben hatte. Viele Heimbewohner und deren Angehörige könnten die aus dem Ruder gelaufenen Kosten nicht mehr stemmen. Angestellten gönnt er jede Lohnerhöhung. „Doch die damit steigenden Kosten dürfen nicht allein auf die Alten abgewälzt werden.“ Zwar sei in der politischen Debatte nach zehn Jahren endlich einiges in Bewegung gekommen, beispielsweise werde über flächendeckende Tarifverträge verhandelt. „Aber praktisch werden wir Alten weiter hingehalten“, fasst Kind zusammen.

Linke und AfD fordern angemessene Entlohnung

Rentner Rolf Kind (86) setzt sich für erschwingliche Eigenanteile an den Pflegekosten ein. Quelle: Winfried Mahr

Mit dieser Kritik rennt er bei der Linken-Abgeordneten Susanne Schaper offenen Türen ein. „Ich bekomme oft Anrufe in meinem Bürgerbüro – etwa vom Sohn einer 80-Jährigen, die in Chemnitz im Pflegeheim lebt und bisher 1536 Euro für ihren Platz zahlen musste. Ab Juni werden es 1899 Euro sein. Sogar sie als Empfängerin einer relativ guten Rente wird dann ihren Eigenanteil nicht mehr bezahlen können“, schildert die sozial- und gesundheitspolitische Sprecherin der Linken im Landtag. Im Durchschnitt lägen die Eigenbeiträge in Sachsen bei 1436 Euro im Monat. Für Neurentner mit durchschnittlich nur 1012 Euro und Bestandsrentner mit 1075 Euro ein Unding, kritisieren die Linken.

Schon heute gebe es in Sachsen Pflegeeinrichtungen, in denen 95 Prozent der Bewohner Sozialleistungen beziehen. „Der Gang zum Sozialamt ist keine Lösung, schon gar nicht für Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet und Sozialbeiträge entrichtet haben“, so Schaper.„ Sachsen darf die Pflegebedürftigen nicht länger allein lassen. Denn eine Krankheit oder ein Unfall können jeden jederzeit treffen“, so die Linke. Pflege dürfe niemandem zum Sozialfall machen. „Deshalb streiten wir für eine solidarische Pflegevollversicherung, in die alle einzahlen und die alle absichert.“ Zudem setzt sich Sachsens Linke für bessere Entlohnung der Kranken- und Altenpflegekräfte auf Westniveau ein. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) habe nach Ansicht der Linken bisher „nichts geliefert als Ankündigungen – das kennen wir von der CDU“.

Auch die AfD setzt sich für bessere Entlohnung der sächsischen Pflegekräfte ein. „Mit gerade mal 2376 Euro monatlichem Bruttolohn verdienen sie deutschlandweit am zweitschlechtesten. In Bayern erhält jeder Altenpfleger im Schnitt 3097 Euro, entsprechend hoch ist die Abwanderung“, rechnete deren Fraktionsvorsitzender Jörg Urban vor. „Die CDU muss sich endlich auf Bundesebene dafür einsetzen, dass auch in Sachsen die Pflegekräfte ein angemessenes Gehalt bekommen.“

Köpping warnt vor Altersarmut

Die Eigenbeiträge in der stationären Pflege zu begrenzen, sei auch ihr Ziel, versicherte Köpping. „Ich setze mich für eine nachhaltige Finanzierung der Leistungen der Pflegeversicherung ein. Pflege muss für alle bezahlbar bleiben“, betonte die Sozialministerin. Der weiter wachsende Finanzierungsbedarf der Pflegeversicherung mache aus ihrer Warte „eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit einer Weiterentwicklung der sozialen Sicherungssysteme erforderlich“. Immer mehr Menschen seien auf Hilfe und Pflege angewiesen. Ende 2017 hätten rund 205 000 Sachsen Leistungen der Pflegeversicherung in Anspruch genommen – ein Zuwachs gegenüber 2015 von fast 23 Prozent. Die aktuellen Zahlen würden noch deutlich darüber liegen, so die Ministerin.

„Es ist nicht die Absicht des Gesetzgebers, dass die steigenden Kosten zugunsten einer verbesserten Pflege allein zu Lasten der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen gehen“, so die Ministerin. „Niemand soll eine individuell nicht mehr tragbare Belastung erfahren oder gar in die Gefahr von Altersarmut rücken, weil die Kosten für die Pflege steigen.“ Zu diesem Zwecke sei auch ein einrichtungseinheitlicher Eigenanteil in Heimen eingeführt worden, um bei steigender Pflegebedürftigkeit die Kosten für den Heimplatz konstant zu halten.

Rentner Rolf Kind und seine Mitbewohner im Leipziger Seniorenheim sind „dankbar für jeden noch so kleinen Fortschritt“, wie er versichert. Der große Wurf zur Entlastung der alten Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, stehe aber noch aus. Der 86-Jährige drückt es so aus: „Wir erwarten, dass 2020 zum Jahr der Pflege wird – und nicht zu weiterer Erniedrigung führt.“

Von Winfried Mahr