Theaterbühne Skala soll zum „Haus der Festivals“ werden

Für die seit acht Jahren geschlossene Theaterspielstätte Skala in der Gottschedstraße 16 zeichnet sich endlich eine Lösung ab. Das Kulturdezernat legte am Mittwoch ein Konzept vor, laut dem die Stadt das 1882 errichtete Gebäude nun behalten und sanieren will. Geplant sei dort ein „Haus der Festivals“.

Noch vor dem Sommer könne die Stadt einen Planungsbeschluss für die auf sechs Millionen Euro geschätzte Sanierung fassen, hieß es weiter. Mit der Eröffnung sei für Ende 2023 zu rechnen. Der Saal werde durch den Verein Jazzclub Leipzig (veranstaltet auch die Jazztage) zur festen Spielstätte für alle Formen des Jazz etabliert, stehe aber auch anderen Mietern zur Verfügung.

Der Jazzclub erhalte eine Geschäftsstelle und eine Künstlerwohnung, er soll die Gastronomie betreiben und Nachwuchs fördern. Für ihn seien etwa 830 der 1889 Quadratmeter Mietflächen vorgesehen.

Bei den anderen Mietern handele es sich um Büros, Technik- und Lagerräume für die Festivals euro-scene, literarischer Herbst, die Dok-Filmwochen GmbH (700 Quadratmeter), die Initiative Leipziger Jazzmusiker ( Festivals Interzone und Leipjazzig) sowie den Schumann-Verein (plant ab 2021 ein internationales Kammermusikfestival).

„Durch ein gemeinsames, zentrumsnahes Quartier soll ihr erfolgreiches Agieren, das für internationale Aufmerksamkeit sorgt, gestärkt werden“, erklärte das Kulturdezernat in einer Ratsvorlage. Ursprünglich wollte die Kommune das Haus für 1,8 Millionen Euro veräußern. Auf Antrag der Stadträte Werner Kujat (Linke), Axel Dyck (SPD) und Gesine Märtens (Grüne) hatte der Stadtrat den Verkauf 2018 gestoppt.

