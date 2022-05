Leipzig

Alumnat, Thomasschule und -kirche, Motetten und Tourneen. Und natürlich Johann Sebastian Bach. Jede Menge Bach. Dies und noch viel mehr prägt das Leben eines Thomaners. Jährlich nimmt das weltberühmte Ensemble neue Knaben auf. Die Generation 2013 beobachtet die LVZ auf ihrem Weg zum Chor-Olymp in loser Folge. Heute in Teil 24: die anstrengende Abiturzeit.

Das schriftliche Deutsch-Abitur liegt hinter ihm, die Prüfungen in Mathematik und Musik warten in dieser Woche: Pascal Leonhardt, einem der Thomaner, die die LVZ seit ihrer Eignungsprüfung begleitet, ist der Stress der zurückliegenden Tage kaum anzumerken. Relaxed sitzt er im Johannapark, einem seiner Lieblingsorte in Leipzig, und berichtet über seine allmählich zu Ende gehende Zeit als Thomasser. Nach den mündlichen Prüfungen in Geschichte und Religion steht Mitte Juli der Abschied an.

Sonderfall in der Familie

Der 18-Jährige sticht mit seinem Faible für Musik innerhalb der Verwandtschaft heraus. „Meine Eltern und meine Familie haben nicht so viel damit zu tun“, sagt Pascal. Der Sohn einer Optikerin und eines Ingenieurs – zur Familie gehört des Weiteren die 14-jährige Schwester – wird im Kindergarten entdeckt und unternimmt an der damaligen Leipziger Manet-Grundschule seine ersten musikalischen Schritte. „Es hieß, das kann was werden, und so bin ich montags zum Singen in die Thomaskirche gegangen“, erinnert sich der Abiturient. Seit der 1. Klasse habe er Stimmbildungs- und Klavierunterricht bekommen.

Wie fällt nun ein erster Rückblick aus? „Die Zeit hat viel Spaß gemacht, war sehr prägend und hat zu einer großen Selbstständigkeit geführt“, sagt Pascal nach kurzem Überlegen. Ob er alles ein zweites Mal so machen würde, wisse er nicht. „Es gab schon viele stressige Momente. Man lebt halt dafür, dort wohnen zu können“, sagt der Leipziger, der privat jene Musik konsumiert, „die jeder Jugendliche hört“. Sicher ein wenig mehr Klassik, aber, je nach Stimmung, auch Techno, Pop und vieles mehr.

Einen Plan für die Zukunft hat Pascal natürlich: „Ich möchte Richtung Gesang gehen, vielleicht in Leipzig studieren.“ Vor dem Studium werde er aber in jedem Fall einige Zeit arbeiten gehen. Zudem könne er sich gut vorstellen, einmal in verschiedenen Chören zu singen oder selbstständig als Solist zu arbeiten. Vorbilder habe er nicht. „Es gibt aber schon Leute, die mich inspirieren“, sagt er.

Zeit für Freundin und Ensemble

Die wenige Freizeit gehört schon lange nicht mehr dem Eishockey, das er fünf Jahre lang spielte, sondern der Freundin, mit der er gern im Johannapark unterwegs ist, sowie dem im Sommer 2018 von sechs Ex-Thomanern gegründeten Vokalensemble „Consortium Vivente“. „Da stecke ich schon viel Zeit rein“, verrät der Tenor. Im Thomanerchor kümmert er sich als zweiter Präfekt überdies um viele andere Dinge. Und er freut sich als Jüngster im Vokalensemble schon auf die anstehenden Reisen nach Israel mit drei Konzerten und zwei Gottesdiensten in Jerusalem sowie nach Österreich.

Am 15. Juli geht für Pascal der Dreiklang von Traum, Talent, Thomaner mit der Abschlussmotette in der Thomaskirche zu Ende. Von einst 13 in seiner Altersklasse aufgenommenen Thomanern werden vier mit dann sehr wahrscheinlich bestandenem Abitur feierlich verabschiedet. Dann übernimmt die nächste Generation.

www.consortiumvivente.de

„Etwas sehr Besonderes“

Seit 1. Februar ist Felix Schönherr (36) musikalischer Assistent von Thomaskantor Andreas Reize. Im Kurzinterview berichtet er von seinen ersten Erlebnissen.

Seit knapp 100 Tagen hat der Thomanerchor Verstärkung. Gut angekommen?

Die ersten Eindrücke sind sehr gut. Der Höhepunkt war sicher die Matthäuspassion am Karfreitag in der Thomaskirche.

Es gibt doch bestimmt ein Leben vor Leipzig und den Thomanern …

Ich bin in Potsdam geboren, habe in Halle und Leipzig Kirchenmusik, Chorleitung in Köln sowie Cembalo in Köln und Amsterdam studiert. Und im Rheinland habe ich zuvor als Kirchenmusiker gearbeitet.

Felix Schönherr Quelle: Martin Pelzl

Wie gestaltet sich die Arbeit mit den Jungs?

Das ist extrem unterschiedlich und anders als mit Erwachsenen. Ich habe zwar schon Erfahrungen mit einem Kinderchor, doch ich habe noch nie vor 100 Jungs gestanden – das ist schon etwas sehr Besonderes.

Welche Aufgaben haben Sie als musikalischer Assistent?

Oh, die sind sehr vielfältig. Probenarbeit, Vorbereitung der Motetten, Chorbetreuung, Proben am Klavier sowie Orchesternoten einrichten – um nur einiges zu nennen.

Und Ihr Chef?

Die Zusammenarbeit mit Andreas Reize ist wunderbar. In sehr vielen Dingen haben wir ähnliche Ansichten. Ich bin gespannt, wie es hier in Leipzig weitergeht.

Von Martin Pelzl