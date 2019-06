Leipzig

Hinter Gabriele Goldfuß liegen anstrengende Wochen. Bukarest, Danzig, Stockholm – die Leiterin des Referats Internationale Zusammenarbeit der Stadt Leipzig ist für die kontinentalen Interessen der Messestadt seit Wochen auf Europa-Tour. Zu den schöneren Anlässen gehörten die Konzertreisen mit dem Thomanerchor und dem Leipziger Synagogalchor.

Thomaner in Stockholm , Synagogalchor in Prag

Die Thomaner sangen an Himmelfahrt in der historischen Deutschen Kirche in der Stockholmer Altstadt. „Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt und es gab tosenden Beifall“, berichtet sie begeistert. Stockholm als Konzertort sei besonders bedeutsam, weil die Thomaner vor 99 Jahren ihre erste Auslandsreise in die schwedische Hauptstadt führte. Anlässlich des Konzerts der rund 30 Chorknaben fand ein Empfang mit dem deutschen Botschafter sowie Wirtschafts- und Kirchenvertretern statt, organisiert von Goldfuß und ihrem Team.

Der Synagogalchor, der sich Musik aus jüdischen Gottesdiensten sowie jiddischer und hebräischer Folklore widmet, trat zum Abschluss seiner Tschechientournee in der Jerusalemsynagoge in Prag auf. Auch hier hatte das Referat Internationales eine Veranstaltung auf die Beine gestellt: Die deutsche Reisegruppe diskutierte mit Vertretern der jüdischen Gemeinde über die Entwicklung von jüdische Traditionen. Das Konzert war Teil des Tschechischen Kulturjahres, das im Rahmen des Buchmessenauftritts Tschechiens eingeläutet wurde.

Der Leipziger Synagogalchor Ende Mai in der Jerusalemsynagoge in Prag. Quelle: Gabriele Goldfuß

Werbung für Leipzig

Für Gabriele Goldfuß sind Kulturveranstaltungen im Ausland ein guter Anlass, um Leipzig bekannt zu machen. „Die Stadt bekommt dadurch ein Gesicht.“ Ihr Referat unterstützte deshalb die Chor-Konzerte, besorgte Finanzmittel und kümmerte sich um Ehrengäste und das Marketing vor Ort. „Es ist ein entspanntes, positives Umfeld, um zum Beispiel Unternehmen auf Leipzig aufmerksam zu machen.“

Von LVZ