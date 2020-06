Leipzig

Thomas Dienberg soll Leipzigs neuer Baubürgermeister werden. Das bestätigte die Grünen-Fraktion, die das Vorschlagsrecht für diesen Posten innehat, auf LVZ-Anfrage. Die Auswahlkommission habe sich einvernehmlich auf den langjährigen Baudezernenten von Göttingen geeinigt.

Einziger Kandidat am 8. Juli

Dienberg werde in der Ratsversammlung am 8. Juli als einziger Kandidat zur Wahl stehen. „Mit ihm wollen wir die Mobilitätswende, eine soziale und klimafreundliche Stadtentwicklung und qualitätsvolle Baukultur in Leipzig voranbringen“, erklärte Grünen-Fraktionschef Tobias Peter. „In seiner Amtszeit als Göttinger Stadtbaurat hat er vieles von dem verwirklicht, was wir in Leipzig noch anstreben.“

Vom Dienst freigestellt

Von 2004 bis 2020 war Dienberg Dezernent für Planen, Bauen und Umwelt von Göttingen (120 000 Einwohner) in Niedersachsen, wurde nach zwei Amtszeiten durch den dortigen Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) aber nicht wieder nominiert – und sogar drei Monate vorfristig vom Dienst freigestellt.

In Leipzig ordnet das Fraktionschef Peter gleichwohl nicht als Manko ein: „Als bundesweit renommierter Fachmann und engagierter Verfechter einer qualitätvollen Baukultur hat Thomas Dienberg im Konflikt mit dem Göttinger Oberbürgermeister Haltung gezeigt. Sein klares Eintreten für die europäische Stadt ist angesichts der vielen städtebaulichen Herausforderungen wie zum Beispiel am Leuschnerplatz kein Makel, sondern geradezu Qualitätsausweis.“

Förderer des Radverkehrs

Der potenzielle Nachfolger von Dorothee Dubrau (parteilos) in Leipzig, die aus Altersgründen nicht noch einmal kandidieren darf, habe sich in Göttingen unter anderem bei der Förderung des Radverkehrs, bei weiteren Klimaschutz-Themen und nicht zuletzt in der Baulandbevorratung für preisgünstiges Wohnen große Verdienste erworben.

