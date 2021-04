Leipzig

Die vier neuen Glocken für die Leipziger Thomaskirche sind an Ort und Stelle angekommen: Am Dienstag wurden sie nacheinander am Kran in den Kirchturm eingehoben. Dort hängen sie jetzt im ebenfalls neuen Glockenstuhl, der bereits am Montag eingebaut wurde. Pfarrer Martin Hundertmark sprach von einem „besonderen historischen Ereignis“ und einem „Projekt, das hoffentlich mehrere Jahrhunderte hält“.

Ein historisches Ereignis für Pfarrer Martin Hundertmark: Er schaute sich die neuen Glocken vor ihrem Einzug in den Glockenturm noch einmal zu ebener Erde an. Quelle: Andre Kempner

Die 100 bis 350 Kilogramm schweren Instrumente wurden in der Glockengießerei Bachert im nordbadischen Neunkirchen gegossen. Erstmals erklingen und feierlich geweiht werden sollen sie am Reformationstag, dem 31. Oktober. Aus der ursprünglich geplanten Glockenweihe am Pfingstmontag wird wegen der Corona-Situation nichts, da viele Festgäste und Sponsoren von außerhalb anreisen. Zur Zeit sind Reisen und Hotelübernachtungen aus touristischen Gründen nicht möglich.

Die neuen Glocken werden an einem Fenster im Turm der Thomaskirche in Empfang genommen. Quelle: Andre Kempner

Künftig achtstimmiges Geläut

Bei den vier hell klingenden Neuen handelt es sich um zwei Gebetsglocken, eine Sakramentsglocke und eine Motettenglocke. Sie sorgen für ein breiteres Klangspektrum des von nun an achtstimmigen Thomas-Geläuts. Dessen Zustand war seit Längerem besorgniserregend. Aufhängungen und Antriebstechnik machten eine Restaurierung dringend erforderlich. Ende 2019 wurde damit begonnen. Zuerst wurden die Gloriosa aus dem Jahr 1477 und die Hilliger-Glocke von 1574 abgehängt und vorübergehend stillgelegt. Die beiden Tieftöner wurden gereinigt, erhielten neue Joche aus Holz und neue Klöppel. Die Gloriosa, die nur an besonderen Tagen erklingt, konnte nach einem halben Jahr Pause erstmals wieder am Pfingstsonntag 2020 läuten. 

Leipziger beim Guss dabei

Mehrere Vertreter des Kirchenvorstandes um Pfarrer Martin Hundertmark waren Mitte März beim Gießen der letzten beiden Glocken dabei. Sie beobachteten fasziniert, wie das 1100 Grad heiße Metallgemisch aus Kupfer und Zinn in die Formen floss. Ende vergangenen Jahres hatte es schon einmal einen Termin gegeben. Damals war Firmeninhaber Albert Bachert nur mit dem Ergebnis von einem der vier Güsse zufrieden gewesen. Daher wurden die übrigen drei Bronzestücke noch einmal neu produziert.

In der oberen der beiden Glockenstuben im Turm der Thomaskirche haben die vier neuen Instrumente an einem nagelneuen Glockenstuhl ihren Platz gefunden. Quelle: Dominic Welters

Spenden aus dem In- und Ausland

Für das aufwendige Projekt, das deutlich mehr als 500 000 Euro kostet, hatte die Kirchgemeinde eine international angelegte Spendenaktion gestartet. Der Förderverein Thomaskirche-Bach und die Gemeinde warben rund 300 000 Euro an Spenden ein, darunter 92 000 Euro, die ein Gönner aus den USA nach Leipzig überwies. Außerdem gibt es Denkmalschutz-Fördermittel und Zuschüsse der Landeskirche Sachsen.

Die Gloriosa in der Thomaskirche ist Leipzigs älteste Glocke. Quelle: Michael Bader

Von Kerstin Decker und Dominic Welters