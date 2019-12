Ranking: So teuer sind die Tickets im Leipziger Nahverkehr im Vergleich

Leipzig

Das Internetportal Testberichte.de hat die Preise des Nahverkehrs in 43 deutschen Städten ausgewertet. Testsieger wurde Potsdam, gefolgt von Schwerin, Stuttgart und Chemnitz. Auf Platz fünf folgt Magdeburg, Rostock kam auf Rang 7 und Halle ( Saale) auf Position 9. Dresden landete auf dem 21. Rang, Leipzig auf Platz 28 – gemeinsam mit Oberhausen, Mannheim und Duisburg. Die Tester haben nicht nur die Preise der Ticketangebote verglichen, sondern diese auch mit der Kaufkraft der jeweiligen Region ins Verhältnis gesetzt.

Leipzig rangiert danach mit seinem Preis für eine einfache Fahrt (2,70 Euro) auf Platz 36. Nur 1,80 Euro zahlt ein Erwachsener für eine Einzelfahrkarte zur Hauptverkehrszeit in Schwerin und Mannheim, gefolgt von Potsdam und Erfurt mit je 10 Cent mehr. Am teuersten ist die einfache Fahrt von Hamburg und Münster mit je 3,30 Euro beziehungsweise Lübeck und Nürnberg mit je 3,20 Euro.

Lesen Sie auch: Soll soll sich der Leipziger Nahverkehr entwickeln – und das wollen die Fraktionen noch ändern

Bei den Leipziger Verkehrsbetrieben ( LVB) heißt es, ein Vergleich sei schwierig, weil die Einkommensangaben im Test aus dem Jahr 2016 stammen und damit die positive Einkommensentwicklung der letzen Jahre in der Region nicht beachtet werde. „Wenn man die reinen Fahrpreise vergleicht, liegen wir im Ranking auf Platz 16 und damit für Gelegenheitsfahrer im günstigen Mittelfeld“, sagt LVB-Sprecher Marc Backhaus. „Vergleicht man die großen deutschen Städte miteinander, fahren die Sachsen sogar am Günstigsten. Mit Abo Flex und dem Einzelfahrschein von 1,30 Euro sind die LVB sogar Testsieger.“

LVB-Monatskarte amortisiert sich mit 23 Fahrten

Bei Monatskarten (ein Erwachsener mit Jahres-Abo bei gleichmäßig monatlicher Zahlweise) liegt Potsdam (34,50 Euro) vor Magdeburg (43,21 Euro) und Schwerin (44,23 Euro). Leipzig kommt im Ranking mit seinen 59,90 Euro auf Platz 21. Hamburg ist auch hier am teuersten (89,50 Euro), Köln und Bonn liegen mit je 85,10 Euro auf dem vorletzten Rang.

Die Tester haben auch untersucht, ab wie viel Fahrten sich in den einzelnen Städten eine Monatskarte lohnt. Leipzig benötigt dafür 23 Fahrten und kommt damit im Ranking auf Platz 18. In diesem Punkt liegt Münster vorn, dort hat sich die Zeitkarte bereits nach 15 Fahrten amortisiert.

Berlin befördert Schüler kostenlos

In der Rubrik Schüler-Monatskarten schneiden die LVB gut ab. Mit 15,33 Euro kommt ihre Card auf Rang 5. In diesem Segment setzen allerdings Berlin und Rostock einen neuen Standard: Sie bieten ihr Ticket seit August jedem Schüler kostenlos an. In zahlreichen anderen Städten werden die Kosten nachträglich ganz oder teilweise erstattet, wenn Schüler mindestens zwei bis vier Kilometer von der Schule entfernt wohnen oder einen gefährlichen Schulweg haben.

Lesen Sie auch: Gold für die Leipziger Verkehrsbetriebe bei bundesweiter Umfrage zum Service

„In Leipzig zahlen Kinder zur Einschulung gar nichts, mit der Babycard Neugeborene und ein Begleiter ebenfalls nicht“, betont Sprecher Backhaus. „Bei der Kinderkarte sind wir im Vergleich sogar auf Platz 2. Auch für sozial Benachteiligte bieten die LVB mit Unterstützung der Stadt ein Angebot, das es nur in wenigen deutschen Städten gibt. Auch Senioren fahren mit der Partnerkarte besonders günstig, genauso wie Gelegenheitsfahrer mit Abo Flex immer nur die Hälfte zahlen.“

Stuttgart hat aus zwei Zonen eine gemacht

Die Tester haben auch die Kundenfreundlichkeit der Verkehrsunternehmen begutachtet. Eine große Rolle spielte dabei der Tarifdschungel und die Transparenz des Angebotes. Den Stuttgarter Verkehrsbetrieben gelang dort ein großer Sprung nach vorn. Das Erfolgsrezept der Schwaben: Stuttgart hat aus zwei Zonen eine gemacht, ohne die Preise zu erhöhen. „Das Leipziger Stadtgebiet ist bereits seit Langem nur eine Tarifzone und hier hat der Stadtrat entschieden, die Fahrpreise für zwei Jahre stabil zu halten“, sagt LVB-Sprecher Backhaus.

Von Andreas Tappert