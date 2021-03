Einzelfahrt in Leipzig kostet künftig drei Euro – Abo-Preise bleiben konstant

Preisanpassung im ÖPNV - Einzelfahrt in Leipzig kostet künftig drei Euro – Abo-Preise bleiben konstant

Preisanpassung im ÖPNV - Einzelfahrt in Leipzig kostet künftig drei Euro – Abo-Preise bleiben konstant