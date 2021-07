Tickets für RTL-Sommerspiele in Leipziger Arena gewinnen und Promis bei Live-Shows anfeuern 

Leipzig

Die Messestadt wird am Freitag und Sonnabend Austragungsort der „RTL-Sommerspiele“ sein. „Wir haben hier optimale Bedingungen vorgefunden. Eine moderne Halle in der richtigen Größe, eine tolle Stadt als Umfeld und die Nähe zu vielen Olympiastützpunkten und Vereinen“, schwärmt die verantwortliche Kommunikationsmanagerin Yvonne Wagner vom Privatsender. Seit zehn Tagen werde sämtliches Equipment für die „Mammutproduktion“ in der Arena aufgebaut. Ein Stab aus circa 180 Crewmitgliedern plus 80 Protagonisten und Kampfrichtern stemmt die zweitägige Indoor-Live-Show vor Ort.

Freikarten für die Live-Shows in der Arena Leipzig gewinnen

Bevor sich die 32 sportbegeisterten Prominenten in den Liveshows miteinander messen, trafen sie sich drei Tage lang in einem Bootcamp in Köln. Eine Einführung in die olympischen Disziplinen gab es von einem renommierten Trainerstab, der sich auch explizit um die Fitness der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, unter ihnen auch Models, Sängerinnen und Musiker, kümmerte. Auf dem ambitionierten Wettkampfplan für Freitag und Sonnabend stehen Tischtennis, Schwimmen, Rhythmische Sportgymnastik, 200-Meter-Lauf, Hürden-Sprint, Weitsprung, Klettern, Bahnrad-Sprint, Kanu-Sprint, Fechten, Bogenschießen, 1000-Meter-Lauf und Ringen.

Ringer-Lokalmatadore vor Ort

In der Disziplin Ringen treten am Freitagabend kurz nach Eröffnung der RTL-Sommerspiele der Bloodhound-Gang-Bassist Evil Jared (USA), „Let’ Dance“-Profitänzer Valentin Lusin (RUS) sowie Ex-Beachvolleyballspieler Julius Brink und der ehemalige Fußballer und Muskelmann Thorsten Legat aus Deutschland. Das erste Coaching haben sie bereits in Köln bei Welt- und Europameister Alexander Leipold absolviert. Beim Live-Event am Freitag stehen auch zwei Leipziger Top-Athleten den vier Promis zur Seite, die sich im Ringen auf der Matte messen.

Der Leipziger Judoka und Ringer René Kirsten freut sich, am Freitagabend den Prominenten beim Ringen ein paar Tipps geben zu können. Quelle: privat

Lokalmatador René Kirsten

Der 36-jährige René Kirsten, der seit seinem sechsten Lebensjahr Sport macht, ist Vollblut-Judoka. 2019 gewann der Leipziger die Seniorenweltmeisterschaft und seit ein paar Jahren steigt er auch als Ringer erfolgreich auf die Matte. Eigentlich ist er nur Ersatzmann, aber das ist kein Problem für den kameraerfahrenen Athleten, der in Plagwitz ein Fitness-Studio betreibt. „Als mich der Landestrainer Florian Rau anrief und bat, bei den Sommerspielen für ihn als Betreuer einzuspringen, musste ich nicht lange überlegen.“ Am Montag und Mittwoch wurde er bereits getestet und wenn alles glatt läuft, gibt er am Freitagabend bei den Ringer-Wettbewerben seinem Schützling wertvolle Tipps. „Ich darf noch keinen Namen nennen. Ich werde ihm kämpferische Anweisungen geben, ein kleines sportliches Einmaleins, mehr ist da nicht drin.“

Taktik-Tipps von Daniel Wilde

Sportkamerad und Freund Daniel Wilde, der am Leipziger Sportgymnasium arbeitet, bekam eine Anfrage vom Sächsischen Ringerverband. „Die suchten kompetente Trainer für die Fernsehshow“, erzählt der vierfache Deutsche Meister im Ringen, Siebter der Weltmeisterschaft und Zweiter im Weltcup. Der 45-jährige Bundesligatrainer freut sich auf die Betreuung der prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Beim Aufbau der zwölf mal zwölf Meter großen Ringermatte habe er mal wieder Arena-Luft geschnuppert – die Veranstaltung ist übrigens die erste große Show nach eineinhalb Jahren mit Publikum. „Beim letzten Coaching vorm Wettkampf gebe ich ein paar Taktik-Tipps für die 2 x 2 Minuten auf den Weg.“

Verletzungspech für Comedian

Für Comedian Özcan Cosar, der für die Türkei ins Rennen gehen wollte, ist der Traum von Olympia schon vorbei. In einer Kletterhalle zog sich der Künstler einen Muskelfaserriss zu und musste die Vorbereitungen beenden. „Ich habe sehr eifrig trainiert. Ich war beim Speedklettern und wollte schnell zur Wand rennen, damit ich auch schnell hochklettern kann. Aber ich habe es nicht mal bis zur Wand geschafft. Schon beim dritten Schritt hat es ‚Fatz’ gemacht“, beschreibt Cosar seinen Unfall. Er werde dennoch nach Leipzig fahren, um als Zuschauer dabei zu sein. An seine Stelle tritt Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink, der auch in den Disziplinen Ringen und Klettern antritt.

Nicht alle Wettkämpfe finden in Leipzig statt. Die Schwimmer ziehen in Berlin ihre Bahnen, die Bahnrad-Sportler fahren in Kaarst-Büttgen und die Kanuten gehen im Fühlinger See in Köln an den Start.

Von Regina Katzer