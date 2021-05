Leipzig

Ob Mensch oder Tier: Kinder kriegen und großziehen ist eine der wichtigsten Beschäftigungen im Leben. Erst recht für Zootiere, die im Vollkomfort leben und sich weder mit Feinden noch mit Futternot herumschlagen müssen. Die lieben Kleinen sorgen für Action, halten ihre Eltern auf Trab, müssen beschützt und erzogen werden. Und siehe da: Auch im Zoo gibt es Väter, die in in dieser Rolle regelrecht aufgehen. Sei es, weil die Mutter ausgefallen ist, oder weil es zum Verhalten dieser Art gehört.

Löwe Majo (rechts) und Löwenmutter Kigali haben seit Anfang April wieder Nachwuchs, den sie gemeinsam großziehen. Quelle: Zoo Leipzig

Löwe Majo – Superkater und Supervater

Bestes Beispiel ist Löwe Majo. Sein Nachwuchs war 2020 in größter Gefahr. Löwenmutter Kigali hatte zwei Jungtiere getötet und musste von den Löwenbabys getrennt werden. Der Zoo setzte alles auf eine Karte: Hopp oder topp, Majo musste die Kleinen alleine großziehen. Und das tat er, meisterte vorbildlich seine Aufgabe als alleinerziehender Vater von Drillingen. „Die ersten beiden Tage waren schwierig. Ab dem dritten Tag putzte er sie, und sie schliefen bei ihm in der Mähne“, erinnert sich Pfleger Jörg Gräser an die geglückte Familienzusammenführung. Die Drei rissen und zuppelten ihrem Papa seine schöne lange Mähne aus, weil sie sich darin festkrallten, wenn er sie herumschleppte. Doch der Kater blieb immer sanft und ganz vorsichtig. Er hörte sogar auf, am Futter zu knabbern, wenn die Kleinen ihm vor die Nase kamen – damit er niemanden beißt.

Seit Anfang April gibt’s wieder Nachwuchs in der Löwensavanne, diesmal Vierlinge. Und jetzt macht die Löwenmutter ihre Sache richtig gut. „Majo war schon bei der Geburt dabei. Er gibt Kigali Sicherheit, nimmt ihr viel ab, und sie kann sich bei ihm auch mal abreagieren. Wenn zwei der Kinder müde sind, liegt er mit ihnen im Strohbett, und die anderen zwei tollen mit der Mutter herum“, freut sich Jörg Gräser über den „Superkater“, der ein Supervater ist.

Gorilla-Mann Abeeku mit Sohn Kio beim Spielen. Quelle: Zoo Leipzig

Gorilla Abeeku – der Spielkamerad

Silberrücken-Mann Abeeku (22) hat drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Von zwei verschiedenen Müttern – aber nun gut. Gleich bei seinem ersten Kind wusste der noch unerfahrene Papa, was zu tun ist; wahrscheinlich hat er es in seiner Herkunftsgruppe beobachtet. „Er ist ein wunderbarer Vater“, lobt ihn Daniel Geissler, Bereichsleiter im Pongoland. Mit Ruhe und Feingefühl führt der Gorilla-Mann seine sechsköpfige Truppe, tollt mit den Kindern herum, spielt mit ihnen Jagen und Fangen. Nebenbei passt er auf, dass die Mütter alles richtig machen. „Er brummt und meckert, wenn ein Weibchen ihr Kind mal liegen lässt. Damit fordert er sie auf, sich zu kümmern“, erzählt der Chefpfleger. Wenn die Gruppe abends ins Innengehege geht, wartet Abeeku und passt auf, dass alle Mütter mit ihren Kindern vollzählig sind. Vorgänger Gorgo war nicht so ein guter Gorilla-Vater.

Elefantenbulle Voi Nam mit seinem Anfang 2020 geborenen ersten Sohn Kiran. Quelle: Zoo Leipzig

Elefant Voi Nam – der Gentleman

Elefantenbullen sind Einzelgänger. Erziehung ist Frauensache, die Bullen gehen ihrer Wege und kehren nur zum Decken zurück. Mit Voi Nam (19) hat der Leipziger Zoo andere Erfahrungen gemacht: Er musste mit ’ran, als Baby Ben Long 2019 Familienbande brauchte. Seine Mutter hatte ihn verstoßen, zwei „Tanten“ und auch Voi Nam nahmen sich des Kleinen an. Ben Long starb zwar mit acht Monaten. Doch als wenig später Voi Nam und die junge Kuh Rani selbst zum ersten Mal Eltern wurden, hatte der frisch gebackene Papa schon Erfahrungen, wie man mit so einem Knirps umgeht.

Zu seinem Sohn Kiran (16 Monate) ist der Vater „extrem nett“, lobt Seniorkurator Gerd Nötzold. Auch den Jungbullen Edgar (5) weist er in die Schranken, wenn der stänkert. „Früher als Halbstarker hat Voi Nam selbst die Gruppe drangsaliert. Jetzt erzieht er die jungen Bullen und bringt ihnen Elefantenverhalten bei, obwohl er das von seinem Vater Mekong nicht gelernt hat“, erinnert sich der Kurator. Im Leipziger Zoo hätte Voi Nam räumlich die Möglichkeit, sich abzusondern und Kühen und Jungtieren aus dem Weg zu gehen. Aber er fühlt sich wohl in der Gruppe, geht „gentlemanlike“ mit Frauen und Kindern um. Deshalb kann er Tag und Nacht in der Herde bleiben.

Nandu-Hahn Hannibal ist im April erstmals Vater geworden. Mit seinen vier Jungtieren erkundet er das Vorgehege. Quelle: Zoo Leipzig

Hannibal – der Held des Geleges

Den Nachwuchs ausbrüten und die Jungen aufziehen – bei den Nandus ist das reine Männersache. Die Hennen werden nur zum Eierlegen gebraucht. Als Nandu-Hahn Hannibal (knapp 4) im Frühjahr zum ersten Mal Vater wurde, war das für ihn eine aufregende neue Aufgabe. Aber er hatte alles im Griff. Seine drei Hennen legten ihm insgesamt 25 Eier ins Nest. Auf denen saß der tapfere Held rund vierzig Tage lang. Nicht alle Eier waren befruchtet, einige starben ab, so dass Anfang April letztlich sechs Jungtiere schlüpften, von denen vier am Leben blieben. Trotzdem, nicht schlecht für einen Anfänger-Vater! Drei Tage vor dem Schlupf nahmen die Jungtiere bereits durch Pfeifen Kontakt mit ihm auf. Sie konnten sofort selbst fressen, aber wie jeder Vater muss auch Hannibal seinen Nachwuchs im Blick behalten. Er kümmert sich darum, dass seine Kleinen es nachts warm haben, und zeigt ihnen, wo es leckeres Futter gibt. Inzwischen folgen sie ihm ins Vorgehege. Wenn sie groß genug sind, geht’s gemeinsam in den Außenbereich der Südamerika-Anlage.

Der Sonnenrallen-Mann sitzt auf dem Nest in der Tropenhalle Gondwanaland, unter ihm das Jungtier. Quelle: Zoo Leipzig

Sonnenrallen-Papa – der Witwer mit Kind

Ende Februar gab’s ein Unglück im Gondwanaland: Frau Sonnenralle kam auf ungeklärte Weise zu Tode. Dabei hatte sie eine Woche zuvor erst ein Ei gelegt. Normalerweise brüten beide Elterntiere in Arbeitsteilung; einer sitzt auf dem Nest, der andere holt das Futter heran. Als erfahrener Vater, der schon mehrfach Nachwuchs mit aufgezogen hat, begriff der Sonnenrallen-Mann (1o Jahre alt), dass er jetzt plötzlich allein zu Haus ist und die Aufzucht alleine stemmen muss. „Es war eine Doppelbelastung, aber er hat es geschafft“, berichtet Bereichsleiter Michael Ernst. Fast drei Wochen musste der tropische Vogel mächtig rödeln und Futter heranschaffen, danach verließ sein Jungtier das Nest. Es hält sich immer noch in der Nähe des Vaters auf und lernt von ihm bestimmte Jagdtechniken.

Der Zoo Leipzig kümmert sich um den Erhalt des stark bedrohten Darwin-Nasenfroschs. Bei diesen Amphibien versorgt der Vater die Kaulquappen in seinem Kehlsack, bis sie fertige Fröschlein sind. Quelle: Zoo Leipzig

Nasenfrosch – der Hüter der Kaulquappen

Weit weg von Leipzig – in Chile – betreibt der Leipziger Zoo seit zwölf Jahren eine Zucht- und Erforschungsstation für Nasenfrösche. Die vom Aussterben bedrohten Tiere wurden von Charles Darwin persönlich um 1835 in den Wäldern Zentral-Chiles entdeckt und gesammelt. Besonders schützenswert sind sie wegen ihres außergewöhnlichen Brutverhaltens: Die Froschmänner übernehmen die Aufzucht des Nachwuchses. Sie schlucken die befruchteten Eier in ihren Kehlsack und ernähren die Kaulquappen dort mehrere Wochen lang. Wenn aus ihnen kleine Frösche geworden sind, werden sie vom Vater wieder ausgespuckt.

Von Kerstin Decker