Endlich ist Wochenende. Wie immer ist in Leipzig jede Menge los. Ein buntes musikalisches Programm auf diversen Konzerten und Partys wird ebenso geboten wie Eisvergnügen, Kiezflohmarkt und die Haus-Garten-Freizeit auf dem Messegelände. Die LVZ gibt den Überblick- damit Sie am Wochenende nichts verpassen.

Veranstaltungen am Wochenende

Veranstaltungen am Wochenende - Tipps für Leipzig: HGB-Rundgang, Spaß auf dem Eis und die Haus-Garten-Freizeit