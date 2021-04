Leipzig

Das Wetter am kommenden Wochenende lockt nicht wirklich hinterm Ofen vor. Unsere Veranstaltungstipps sind ganz bequem in den eigenen vier Wänden erlebbar. Die Leipziger Oper, das Schauspiel und die Schaubühne Lindenfels laden zu digitalen Aufführungen ein. Wer sich bewegen will, kann den Bachata lernen oder frei tanzen. Wer dennoch Zeit im Freien verbringen möchte, sollte einen abenteuerlichen Ausflug nach Kohren-Sahlis einplanen. Ein Heckenlabyrinth lockt in eine landschaftlich reizvolle Gegend!

Tipps fürs Wochenende in Leipzig: Freitag

Wolfgang Krause Zwieback ist mit dem Film "Moby Dick" ein surreales Bild- und Farbspiel gelungen. Quelle: Zwieback_HAEL YXXS

Musikfilm: Der Leipziger Theatermacher Wolfgang Krause Zwieback feiert am Donnerstag in der Schaubühne Lindenfels die Weltpremiere seines Films „Moby Dick – Die Wahl der Kwal“. Die Schauspielerin Corinna Harfouch ist Teil seines künstlerischen Teams und agiert als Sprecherin. Am Freitag ab 20 Uhr im Stream, ebenso Samstag und Sonntag. Die Tickets gibt es vorab hier.

Mittagskonzert: Das Stadtgeschichtliche Museum im Alten Rathaus lädt am Freitag um 12.30 Uhr zur halbstündigen Klangpause mit Theresa Sophie Reustle (Violine) und Haruka Watanabe am Klavier ein. Die Künstler spielen Claude Debussy und Franz Schubert. Das Konzert im Festsaal ist kostenfrei im Internet zu erleben.

Freies Tanzen: Wer Lust auf Bewegung und Musik hat, sollte sich den Freitag um 15 Uhr vormerken. Das Tanzlabor Leipzig, ein Projekt des Soziokulturellen Zentrums „Die VILLA“, bietet „Freies Tanzen digital“ mit der Performerin Ali Schwartz an. Bei Interesse bitte vorab unter kontakt@tanzlabor-leipzig.de melden. Der kostenfreie Zoom-Link wird per E-Mail zugeschickt.

Wochenend-Tipps: Was kann man am Sonnabend in Leipzig erleben?

Die Oper Leipzig streamt Loriots "Der Ring an einem Abend" in der Premiere am Samstag um 18 Uhr. Quelle: Kirsten Nijhof/ Oper Leipzig

Premiere: Vicco von Bülow alias Loriot hat als großer Richard-Wagner-Verehrer die Oper „Der Ring der Nibelungen“ in eine dreieinhalbstündige Version verwandelt – mit Fernsehmoderator Axel Bulthaupt in der Rolle des Erzählers. Die Oper Leipzig streamt die Loriot-Premiere „Der Ring an einem Abend“ kostenlos ab 18 Uhr auf der Webseite und dem YouTube-Kanal.

Bier-Experten unter sich: Lokalchef Dr. Hops (r.) und Tim bei der Verkostung in der Connewitzer Craft-Beer-Bar. Quelle: Dr. Hops

Bierverkostung: Lust auf einen Gerstensaft am Freitagabend von 20 bis 22.30 Uhr? Die Bierexperten Tim und Franz laden auf eine Reise durch die sächsische Bierlandschaft ein. Wie verkostet man Bier, welche Bierstile und Brauereien gibt es und nebenbei erzählen die beiden allerhand witzige Anekdoten. Das Tasting läuft auf YouTube. Das Verkostungspaket kann unter rezept@dr-hops.de oder im Laden Dr. Hops in der Eichendorffstraße 7 (Connewitz) vorab gesichert werden.

Wochenendtipp für Leipzig: Sonntag

Sänger und Moderator Thomas Katrozan spielt jeden Sonntag feinste Reggae-Musik im Radio. Quelle: privat

Reggaefieber: Für eine Stunde in die Karibik fliegen, um die Klänge der Insel zu spüren? Kein Problem – der Ex-DSDS-Finalist Thomas Katrozan aus Leipzig spielt feinsten Reggae der letzten Jahrzehnte. Ab 17 Uhr auf SecondRadio! Einschalten und abtauchen!

Kultur und Unterhaltung in Corona-Zeiten: Schriftstellerin Martina Rellin lädt zum digitalen Tee- und Lese-Salon ein. Quelle: Martin Boehm

Tee- und Lese-Salon: Buchautorin und Ex-Chefin der Zeitschrift „Das Magazin“ Martina Rellin, gern gesehener Gast der Leipziger Buchmesse, lädt ab 17 Uhr in ihre gute Stube im Zittauer Gebirge ein. Autorinnen und Autoren ihrer Schreibwerkstatt lesen frisch geschriebene Texte. Mit Hanne Röhlinger und Bärbel Sanchez aus der Messestadt. Den kostenlosen Link zum Stream gibt es bei Martina Rellin unter Telefon 035844 170067 oder per E-Mail unter info@martinarellin.de

Workshop: Die ADTV-Tanzschule Jörgens bittet am Sonntagnachmittag von 16 bis 17 Uhr zum Online-Tanz-Workshop. Bachata ist ein karibischer Paartanz, der auf engstem Raum, also auch im heimischen Wohnzimmer, perfekt getanzt werden. Die Anmeldung läuft ausschließlich über E-Mail an info@ts-joergens.de.

"Drei sind wir" ist ein Auftragswerk des Schauspiel Leipzig, das am 18. April ab 20 Uhr online zu sehen ist. Quelle: Rolf Arnold/Schauspiel Leipzig

Seelenzustände auf der Bühne: Das Schauspiel Leipzig zeigt ab 20 Uhr „Drei sind wir“ von Wolfgang Höll, einem jungen Dramatiker, der in Leipzig aufwuchs. Der Stream ist ab Sonntag 20 Uhr für 24 Stunden verfügbar. Tickets finden Sie hier!

Was ist übers Wochenende im Leipziger Land los?

Hauptsache draußen: Entspannung und frische Luft für Alt und Jung bietet der Irrgarten der Sinne im schönen Kohren-Sahlis. Täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ohne Anmeldung. Tickets sind vor Ort erhältlich (ab sofort auch Kartenzahlung möglich). Achtung: Voraussetzung ist ein tagesaktueller negativer Corona-Test.

Esel, Pferd & Schaf: Im mittelsächsischen Penig, eine 45-minütige Autofahrt von Leipzig entfernt, steht Sachsens kleinster Zoo. Der Naturpark Köbe ist ganzjährig frei zugängig. Bitte beachten Sie die bestehenden Hygieneauflagen – tragen Sie eine Maske und halten Sie Abstand.

Von Regina Katzer