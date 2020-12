Leipzig

An dieser Stelle sei vorab gesagt: Eigentlich soll während des Lockdowns das Haus oder die Wohnung nicht verlassen werden. Es gibt jedoch triftige Gründe, dies zu tun – Gassigehen mit dem Hund gehört dazu oder Sport an der frischen Luft. Spazieren ist außerdem gut für das Gemüt. Weit fahren sollte dafür derzeit jedoch niemand – nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung gilt, einen 15 Kilometer-Radius um die eigene Wohnung herum einzuhalten. Die LVZ hat deshalb einige der schönsten Spazierpfade der Stadt zusammengesammelt. Damit jeder auch auf kurzem Wege frische Luft schnappen kann.

Für den großen Verdauungsspaziergang vor oder nach dem Festessen : Runde um den Cossi



Ein Klassiker. Am südlichen Rand der Stadt, umgeben von Natur und trotzdem citynah: Der Cospudener See ist definitiv für viele Leipziger die erste Wahl, wenn es um einen Naherholungsspot im Leipziger Neuseenland geht. Gerade deshalb sind die leeren Strand- und Wiesenflächen in der kälteren Jahreszeit etwas besonderes. Wo der Spaziergang begonnen wird, hängt natürlich ganz davon ab, wie man zum Cossi gelangt. Der beste Ausgangspunkt ist mit Sicherheit der Nordstrand. Der Rundweg ist durchgehend asphaltiert und dementsprechend ideal für einen gemütlichen Gang ohne große Hürden. Mit knapp elf Kilometern Länge ist ein wenig Ausdauer aber hilfreich.

Tipp: Wer die Strecke um den Cospudener See zur Genüge kennt, verlässt den Rundweg in Richtung Knautkleeberg und folgt dem Verlauf der Weißen Elster, die sich am Elsterhochflutbett entlang schlängelt – eine ebenso idyllische Alternative mit weniger Publikumsverkehr. Von dort geht es später auch wieder auf die Stammstrecke zurück.

Für die kleinere Runde: Das Leutzscher Holz

Viele Wege, viele Möglichkeiten! Das ruhige und naturbelassene Waldgebiet im Nordwesten der Stadt ist vor allem Hundebesitzern und Joggern ein Begriff und zieht sich entlang des Elsterbeckens, der Nahle und der Luppe in Richtung Auensee. Ein guter Startpunkt wäre zum Beispiel die Kleinmesse. Vorbei am RB-Trainigszentrum geht es geradewegs über die Hans-Driesch-Straße ins Grüne. Ein schönes Laufziel wäre der Heuweg, an dessen Gabelung die Neue Luppe die Nahle aufnimmt und eine wunderschöne kleine Insel formt – eine Waldexpedition mit guter Cityanbindung.

Familienspaziergang mit Panorama: Durch die Südvorstadt und rauf auf den Fockeberg

Gerade einmal 40 Meter reichen, um einen tollen Rund-um-Blick über Leipzig zu genießen. Der Weg hinauf auf den Trümmerberg dauert keine zehn Minuten und ist zum Beispiel bei Familienbesuch eine schöne Möglichkeit, die neue Wahlheimat aus anderer Perspektive zu zeigen. Da sich die künstliche (Mini-)Höhe inmitten der Südvorstadt befindet, ist ein Spaziergang über die KarLi und durch ihre zahlreichen Seitenarme eine gute Option, um die Runde beliebig zu vergrößern. Wer es etwas Grüner mag, schlendert durch den Auwald in Richtung Wildpark.

Zum Angeben vor Besuch: Durchs Gründerzeitviertel ins Rosental

Eine Runde durch den weniger wilden Teil des Auwaldes ist facettenreich und bietet um einiges mehr, als nur am Zooschaufenster zu verweilen. Ein möglicher Anlaufpunkt wäre der Wackelturm, der seinen Namen der recht windanfälligen Konstruktion verdankt, die ihn im Zickzack in die Höhe ragen lässt – tolle Aussicht mit Blick über die Baumspitzen des Stadtwaldes. Optimaler Beginn für den Spaziergang: Der Waldplatz oder die Waldstraße. Einmal quer durch das eindrucksvolle Gründerzeitviertel ins Grüne. Oder auf der anderen Parkseite in Gohlis-Süd durch die Menckestraße vorbei am Gohliser Schlösschen über die Parthe und rein ins Rosental.

Ein besinnlicher Spaziergang an Heiligabend : Südfriedhof im Leipziger Südosten

Der Südfriedhof ist der größte und vermutlich schönste Gottesacker im Stadtgebiet. Das gesamte Areal zieren alte Trauereschen, Ginkobäume und viele andere, teilweise ungewöhnliche, Pflanzenarten. Die Wege verlaufen in Form eines Lindenblattes, dessen Zentrum das imposante Krematorium bildet. Direkter Nachbar des Südfriedhofs ist das Völkerschlachtdenkmal. Eine Runde um den Tränenteich oder ein paar Stufen rauf auf die unterschiedlichen Ebenen des wohl bekanntesten Touri-Spots der Stadt machen die Strecke rund.

Weihnachtslichter gucken: Flanieren am Kanal

Der Karl-Heine-Kanal verbindet nicht nur den Lindenauer Hafen und die Weiße Elster miteinander – mit der kleinen, aber feinen Promenade an seinen Rändern ist eine der schönsten Flanierstrecken der Stadt enstanden. Um den Wasserlauf im Leipziger Westen in voller Länge zu bewandern, kann der Weg entweder an der Lützner Straße oder auf Höhe der Erich-Zeigner-Allee gestartet werden. Zusammen mit der Weihnachtsbeleuchtung in den Fenstern und dem schummrigen Laternenlicht ein wunderbarer Ort für einen Abendspaziergang.

Für die weihnachtliche Zweisamkeit: Ein Stückchen Parthe

Die Parthe ist zwar der kleinste Flusslauf der Stadt, muss sich aber mitnichten vor dem Rest der Leipziger Gewässer verstecken. Der Mariannenpark in Schönefeld wäre ein guter Start, um dann weiter in Flussrichtung der schmalen, begrünten Flussaue zu folgen. Dabei kreuzt man den kleinen, aber durchaus sehenswerten Abtnaundorfer Park – einen verwunschenen Landschaftsgarten im englischen Stil.

Von Lisa Schliep