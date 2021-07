Leipzig

Der Veranstaltungskalender am Wochenende ist gut gefüllt. An vielen Orten wird Sommertheater gespielt oder flimmern Filme über die Leinwand, Kinder feiern eine Party oder sind auf der Suche nach Insekten. Lesen Sie hier ausgewählte Tipps, welche besonderen Veranstaltungen in und um Leipzig zu erleben sind.

Veranstaltungs-Tipps für Freitag in Leipzig

Das neue Titanick-Stück "Upside Down" ist eine 360 Grad-Performance, die es im Hof des Kunstkraftwerks zu erleben gibt. Quelle: Andreas Matthes

Die Welt steht Kopf: Wenn eine Metallkugel zur Weltbühne wird, die Performerinnen und Performer den Boden unter den Füßen verlieren, dann steht das neue Stück vom Theater Titanick auf dem Programm. „Upside Down“ feiert am Freitag 21 Uhr seine Leipzig-Premiere im Hof des Kunstkraftwerks in der Saalfelder Straße 8 in 04179 Leipzig. Tickets gibt es hier online zu kaufen! Eine weitere Vorstellung findet am Sonnabend, 21 Uhr statt.

Lachen ist gesund: Das in Europa einzigartige Leipziger Clown-Museum freut sich am Freitag von 11 bis 17 Uhr (sowie am Sonntag von 13.30 bis 17 Uhr) über viele neugierige Besucher, die durch die Ausstellung geführt werden. Letzter Einlass in Reudnitz-Thonberg (Breite Straße 22) ist 16 Uhr.

Wochenend-Tipps: Was ist am Sonnabend in Leipzig zu erleben?

Blick zum Ring-Café, das zum Tanzabend einlädt. Quelle: André Kempner

Tanzabend im Café: Das einst größte Tanzlokal der ehemaligen DDR erfreut sich großer Beliebtheit bei der reiferen Jugend. Das denkmalgeschützte Traditionslokal lädt am Sonnabend von 19 bis 23 Uhr zum schwungvollen Tanzabend. Leipziger Ring-Café, Telefon 0341 3085111, Roßplatz 8-9.

Straßenmusik von Blues bis Rock: Das Bülowviertel ist am Sonnabend von 15 bis 22 Uhr Schauplatz für zehn Straßenmusik-Bands und Solisten. Auch auf der kulinarischen Karte geht es bunt zu – von Fleischlosem über Herzhaftes bis zum Kuchenbüffet.

Open-Air-Party: Der Westhafen in Altlindenau schmeißt am Sonnabend wieder eine Party im Freien. Am Start sind Jan Oberlaender, Douglas Greed, Dapayk (Live) und Laetizia. Los geht es 20 Uhr bis 5 Uhr. Tickets an der Abendkasse oder bei TixforGigs.

Wochenend-Tipps für Leipzig: Das ist am Sonntag los

Der Grüne Ring feiert Geburtstag und lädt am Sonntag zu einer Wanderung entlang der Parthe ein. Quelle: LeipzigGrün/Henrik Pupat

Mitmach-Reise: Der Grüne Ring feiert seinen 25. Geburtstag und lädt zu einer Reise entlang der Parthe nach Taucha ein. Gastgeber sind Michael Berninger vom Stadt-Umland Landschaftspflegeverband LeipzigGrün und die Künstlerin Yvette Kießling, die Mitmachangebote zur Landschaftsmalerei bereit hält. Nach einem Kurzbesuch der Ausstellung „Kennzeichen L. Eine Stadt stellt sich aus.“ beginnt die Wanderung ins Grüne. Stationen sind der Mariannenpark, Schönefeld, Abtnaundorf, Thekla, Plaußig und Taucha. Die Tour über 25 Kilometer dauert acht Stunden. Der Start ist 10 Uhr am Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig / Neubau - Böttchergäßchen 3 in 04109 Leipzig. Eine Anmeldung per E-Mail ist erforderlich: berninger@leipziggruen.de

Alles in Vinyl: Im Haus Leipzig dreht sich am Sonntag von 11 bis 17 Uhr alles um die schwarze Scheibe. Die Schallplatten- und CD-Börse in der Elsterstraße 22-24 lockt mit Raritäten für Sammler, Schnäppchen und Neuware.

Was ist übers Wochenende in und um Leipzig los?

Blick in die Ausstellung City Crash 9 im Werk 2, die noch bis Sonntag zu sehen ist. Quelle: Christian Modla

Kunst statt Club: Der neunte City Crash, Leipzigs urbanes Festival für Kunst und Kultur, ist noch bis Sonntag zu erleben. Unter dem Motto „Parallelwelten“ zeigen die Kulturfabrik Werk 2, die Clubs Distillery, Elipamanoke und Mjut Kunstausstellungen von 75 Künstlerinnen und Künstlern. Umrahmt werden die Kunsterlebnisse von Live-Lyrik, DJs und Performances. Das gesamte Programm gibt es hier.

Komödie nach Shakespeare: Das Leipziger Frauenzimmertheater spielt mit Leidenschaft und List das komödiantische Stück „Ende gut, alles gut“ in Wagners Hof am Richard-Wagner-Platz 1. Das Sommertheater ist bis 5. September von Donnerstag bis Sonntag jeweils 20.30 Uhr zu erleben. Karten über Telefon 0176 29485677 oder per E-Mail an info@frauenzimmertheater-leipzig.de

Veranstaltungstipps für Kinder und Jugendliche

Gute Stimmung garantiert der Reggaehase Boooo für alle. Quelle: Patricia Lilly

Wo ist der gute Ton: Der Reggaehase Boooo bringt am Sonnabend auf der Sommerbühne am Panometer wieder alle zum Tanzen. Der Hase, der mit seiner Band Green Rainjackets live spielt, sucht den guten Ton. Für Kinder ab 3 Jahren. Die Konzerte finden 11 und 15 Uhr in Leipzig, Richard-Lehmann-Straße 114 statt. Karten gibt es hier!

Party für Mädchen: Anlässlich der Finissage zur Ausstellung „Folge deinem Gefühl“, deren Arbeiten im offenen interkulturellen Mädchentreff MiO entstanden sind, lädt die Frauenkultur am Freitag von 15 bis 18 Uhr zu einer Mädchenparty. Mit DJane Rote Brause, einem Quiz und kleinen Spielen. In Leipzig-Connewitz, Windscheidstraße 51. Der Eintritt ist frei.

Insekten auf der Spur: Auf der Suche nach unterschiedlichen Insekten erkunden Ferienkinder am Freitag 10 Uhr das Leipziger Naturkundemuseum. Anschließend werden die Mundwerkzeuge der Tiere - Mandibeln genannt – unter die Lupe genommen und miteinander verglichen. Geeignet ab 12 Jahren. Eine telefonische Anmeldung unter 0341 9822113 ist erforderlich.

Träumerei: Im Innenhof der „Feinkost“ in der Karl-Liebknecht-Straße 36 wird am Sonntag 11 Uhr das Kindersommertheater-Stück „Sommernachtstraum improvisiert“ gezeigt.

Von Regina Katzer