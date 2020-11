Leipzig

In Leipzig und Umgebung gibt es einige Unternehmen, die nicht einfach nur irgendwie wirtschaften. Sie achten besonders darauf, nachhaltig zu sein, vermeiden Plastik, unterstützen regionale und lokale Zulieferer, Künstler und Partner. Wir stellen fünf von ihnen vor.

Schwesterchen und Schwesterchen

Sarah Genze (33) schaut aus ihrem Laden Schwesterchen & Schwesterchen. Dort gibt es neben Secondhand-Kleidung zum Beispiel auch nachhaltige und regionale Deko, Geschenkideen und Spielsachen und Kosmetik. Quelle: André Kempner

Etwas versteckt in Plagwitz in der Weißenfelser Straße lockt das Schwesterchen & Schwesterchen Liebhaber für Secondhand-Sachen an. Es gibt Klamotten für Erwachsene und Kinder, darunter auch Schuhe, aber auch schöne Sachen fürs Herz: Postkarten (von den Leipziger Fotografen Jennifer Deinzer und Nikita Roytman), Papeterie, Keramik (von Jennifer Tauer), Schmuck und Deko. Oft werden die Materialien umweltfreundlich hergestellt, sind recycelt und es wird auf Plastik verzichtet, zum Beispiel mit den festen Haarshampoos. Außerdem gibt es nachhaltige Bienenwachstücher von Waxxi aus Leipzig. Diese farbenfrohen Tücher ersetzen Frischhalte- oder Alufolie. Regionalität und Nachhaltigkeit –das ist Sarah Genze wichtig, die den Laden mit ihrem Mann Michael seit 2012 führt. Drei Jahre zuvor hatten ihre beiden Schwestern das Geschäft gegründet – als reinen Secondhand-Shop.

Mehr unter www.schwesterchenundschwesterchen.de

Tischlerei Knofe

Christoph Slawidis (38) setzt in seiner Tischlerei, die er mit Jens Knofe führt, nicht nur individuelle Einrichtungen um. Sie verwenden FSC-zertifiziertes Holz und nutzen Solarenergie vom Dach. Quelle: André Kempner

Jens Knofe führt seit 1990 in Leipzig Liebertwolkwitz eine Tischlerei. Seit 2014 ist auch der Schwiegersohn Christoph Slawidis dabei. Zusammen mit ihrem Team bauen sie vorwiegend für private Kunden individuelle Küchen, Designmöbel, aber auch die Einrichtung für Schlaf- und Kinderzimmer. Gearbeitet wird in zwei großen Hallen – die mit eigener Solarenergie betrieben werden. Das FSC-zertifizierte Holz wird hier in Stücke zugesägt, geschliffen und lackiert. So oft wie möglich nutzen sie dafür umweltfreundliche Farben auf Wasserbasis. Außerdem vermeiden sie beim Versenden oder Transportieren Plastik und nutzen Decken und Schaumstoffe zum Polstern. Besonders ist, dass alle Möbel schon in der Werkstatt aufgebaut werden und diese dann in Teilen zum Kunden kommen. Das ist zwar aufwendiger, aber so bleibt die Wohnung der Kunden sauberer und Fehler können gleich korrigiert werden. Somit entstand zunächst die komplette Mannschaftskabine des RB Leipzig in der Werkstatt bevor sie ins Stadion einzog.

Mehr unter www.knofedesign.de

Die Brillenmodelei

Gegen die Wegwerfmentalität: Malte Kirchner (30) und Jana Hoffmann (33) geben alten Brillen eine Chance und bereiten sie kreativ wieder auf. Quelle: André Kempner

Jana Hoffmann und Malte Kirchner haben sich nicht nur privat, sondern auch beruflich gefunden. Seit April diesen Jahres haben sie sich mit der Brillenmodelei einen kleinen Traum in Lindenau in der Gießerstraße erfüllt. Wie der Name es schon verrät: hier wird an der Brille gearbeitet. Kunden bringen Erbstücke von der Oma mit oder Fundstücke vom Flohmarkt. Diese Modelle werden dann wiederaufbereitet oder komplett ummodeliert. Aus einer Vollrandbrille wird eine Halbrandbrille, aus einer Metallbrille entsteht ein Monokel. Farben können verändert und Gravuren eingearbeitet werden. Ganz mutige Kunden lassen den beiden Optikern freie Hand. Ausgewählte neue Brillen gibt es aber auch. Die alte Brille kann dann als Ersatzteillager für die nächste Reparatur dienen.

Mehr unter www.diebrillenmodelei.de

Vogt instruments

Matthias Vogt (41) bietet zwar auch neue Blechblasinstrumente in seinem Laden an. Das Herzstück ist aber die große Werkstatt, in der Posaune und Co. wieder fit gemacht werden. Quelle: André Kempner

Trompete und Horn, sowie Posaune und Tuba: Das sind nur ein paar der Blechblasinstrumente, mit denen sich der Leipziger Matthias Vogt und seine zwei Mitarbeiter beschäftigen. Sie verkaufen neue Instrumente verschiedener Preisklassen. Wer das Geschäft in der belebten Zschocherschen Straße betritt, sieht direkt die große offene Werkstatt, in der auch Reparaturen durchgeführt werden. Nach einer Generalüberholung sind die Instrumente wieder fit für den Eigengebrauch oder werden über das Ladengeschäft von Matthias Vogt, das es seit mehr als 15 Jahren gibt, weiterverkauft. Ihm ist wichtig, dass die Instrumente regelmäßig gepflegt, vom Profi geprüft werden und sie eine Chance bekommen. Statt entsorgen und neu kaufen, lieber aufbereiten. Gerade hat er in der Werkstatt eine hundert Jahre alte Tuba, die ein Musiker aus dem Orchester der Deutschen Oper in Berlin spielt. Matthias Vogt hat aber auch Musikschulen und Privatleute als Kunden. Mehr unter www.vogt-instruments.com

Snifferson

Die Wurzenerin Luisa Dyllong (33) fertigt nachhaltige und umweltfreundliche Hundehalstücher in verschiedenen Mustern und Farben. Ihr Golden Retriever "Oskar" dient dafür gern als Musterobjekt. Aber auch Hundeschalen aus Keramik zählen zu ihrem Angebot. Quelle: Thomas Kube

Die Wohnung ist liebevoll eingerichtet. Für den Hund gibt es aber eher kitschige Accessoires? Schöne Halstücher für ihre beiden Golden Retriever – das suchte Luisa Dyllong. Da sie nicht so recht das fand, was ihr gefiel, gründete die Online-Marketing-Managerin vor zwei Jahren in Wurzen das Nebenprojekt Snifferson. Die Stoffe für die Halstücher sind aus nachhaltig produzierter Bio-Baumwolle und werden in Werkstätten für Menschen mit Behinderung im Raum Leipzig in Handarbeit hergestellt. Die aufgenähten Patches bestehen aus recyceltem Papier und Latex und sind deswegen sogar vegan. Die Hundeleinen stellen sie selbst zu Hause her und die Näpfe töpfert eine kleine Werkstatt in Thüringen. Luisa Dyllong ist bewusst, dass sie Ressourcen für die Produkte verbraucht. Deswegen setzt sie auf langlebige Produkte und wählt nachhaltige und ressourcenschonende Materialien aus. Beim Versand verzichtet sie möglichst auf Plastik und nutzt Kartons auch mehrfach.

Mehr unter www.snifferson.com

Von Kathleen Retzar