Tischtennisplatten in Leipzig: Das sind alle Standorte

In Leipzig sind an insgesamt 104 öffentlichen Orten Tischtennisplatten verteilt – fast jeder Stadtteil hat einen Tisch zu bieten. Aber nicht immer sind die Treffpunkte für Hobbyspieler und Nachwuchstalente einfach zu finden. Manche sind versteckt im Park oder in Nebenstraßen, hinter Schulgebäuden oder Jugendtreffs. Allein im Westen der Stadt kann an 34 Orten gespielt werden. Doch wohin, wenn die Platte belegt ist oder ein Netz fehlt? Die LVZ hat in einer Karte alle Standorte von Tischtennisplatten in Leipzig zusammengefasst.

Diese Spots sollten Sie testen:

Der größte Treff ist in Lindenau an der Karl-Heine-Straße. Gleich drei Platten stehen seit 2019 auf dem Karl-Heine-Platz, zahlreiche Sitzmöglichkeiten und ein gepflasterter Boden laden zu Spielen in großen Gruppen oder zu spannenden Duellen an der Platte ein.

Die einzige offizielle Rundlaufplatte Leipzigs steht in Engelsdorf an der Grundschule am Gaswerkweg. Eine runde Platte mit einem Kreuz-Netz und einem großzügigen Steinplatz bieten die optimalen Voraussetzungen für eine „chinesische Runde“.

Die meisten Platten in der Messestadt sind aus Stein, aber auch für Spieler, die mehr Tempo wollen, gibt es ein paar Optionen. Eine der Metallplatten steht am Rennbahnweg im Clara-Zetkin-Park. Die LVZ hat fünf Treffpunkte getestet und die Platten genau unter die Lupe genommen, hier geht es zum Test.

