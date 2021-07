Tod eines 44-Jährigen in Leipzig-Leutzsch weiter rätselhaft

Leipzig

Noch immer Rätselraten um den Tod eines Mannes im Leipziger Stadtteil Leutzsch: Nach dem Fund eines Leichnams am Dienstag gegen 17.10 Uhr neben der Ruine des ehemaligen VEB Polygraph an der Georg-Schwarz-Straße war ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden, teilte die Polizei am Freitag gegenüber der LVZ mit. Das ist die übliche Verfahrensweise bei unnatürlichen Todesfällen. Auch eine Obduktion gehört dazu, um die exakte Todesursache festzustellen.

Der Polizei liege bislang allerdings noch kein abschließendes Ergebnis dieser rechtsmedizinischen Untersuchung vor, sagte ein Behördensprecher. Klar war zunächst nur, dass der 44-Jährige keinem Verbrechen zum Opfer fiel. Da offenbar keine Spuren von Fremdeinwirkung entdeckt wurden, geht die Polizei nicht von einer Straftat aus.

Weitere Hinweise nötig

Gleichwohl sind einige entscheidende Fragen noch offen. So soll der Mann, der leblos neben dem Gleisbett in der Nähe des S-Bahnhofs Leutzsch gefunden wurde, nicht von einem Zug überrollt worden sein. Vielmehr sprechen die Umstände dem Vernehmen nach dafür, dass er aus großer Höhe in die Tiefe stürzte.

Doch selbst wenn das Obduktionsergebnis diese Annahme bestätigen würde, bliebe offen, ob der 44-Jährige Opfer eines tragischen Unfalls wurde oder womöglich einen Suizid beging. Aus diesem Grund sind Ermittler in Fällen wie diesem auch auf andere Hinweise, etwa aus dem persönlichen Umfeld des Opfers und dessen Lebensverhältnissen, angewiesen. Bisher gibt es nach Polizeiangaben keinerlei Hinweise, welche in die eine oder andere Richtung deuten würden.

Von F. D.