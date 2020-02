Tod im Kleingarten: Waren Drogen im Spiel?

Markranstädt/Leipzig

„Ich will nicht sterben.“ Diese Worte ihres Gartennachbarn, der bereits in einer riesigen Blutlache lag, gehen ihr nicht mehr aus dem Kopf. Nach Hilferufen war die 48-jährige Hobbygärtnerin auf die benachbarte Parzelle im Kleingartenverein Markranstädt-Ost gerannt – und hatte dort am Pfingstsonntag des vorigen Jahres den schwerst verletzten Marcus H. gefunden. Stunden später war der 40-Jährige tot. Todesursache: ein Verblutungsschock. Ihre traumatischen Erlebnisse von jenem Abend schilderte die kaufmännische Angestellte als Zeugin am Dienstag am Leipziger Landgericht.

Vorwurf: Durch Glastür gestoßen

Dort begann der Prozess gegen den Leipziger Unternehmer Norman S. (39), der sich für den Tod seines Freundes Marcus H. verantworten muss. Staatsanwalt Torsten Naumann warf dem Angeklagten Körperverletzung mit Todesfolge vor. „Ohne rechtfertigenden Grund“, so Naumann, „schlug der Angeklagte mit einer Hundekette in der Gartenlaube auf den Geschädigten ein.“

Als sich der Mann schließlich gegen die Angriffe zur Wehr setzte, „stieß der Angeklagte ihn gegen die Glastür der Gartenlaube, sodass diese zerbrach“, sagte der Staatsanwalt weiter. Das Opfer, das nur mit einer kurzen Hose bekleidet war, erlitt massive Wunden. Darunter eine circa 20 Zentimeter lange Schnittverletzung am linken Oberschenkel mit mehrfachen Muskeldurchtrennungen. Diese schwere Verletzung führte zu einem sehr hohen Blutverlust – in der Nacht zum Pfingstmontag 2019 kurz vor 5 Uhr starb der Mann.

In einer Gartenlaube der Kleingartensparte Markranstädt-Ost spielte sich Pfingsten 2019 eine Tragödie ab. Quelle: André Kempner

„Sonst komme ich mit der Axt“

Beim Verlassen des Tatorts soll der Angeklagte noch einen weiteren Bekannten mit den Worten „Überlege dir, was du sagst, sonst komme ich mit der Axt wieder“ bedroht haben, so der Staatsanwalt. Dennoch habe sich der Betroffene gegenüber der Polizei geäußert.

Zum Auftakt des Prozesses schwieg Norman S. zu den Vorwürfen. Verteidiger Malte Heise kündigte jedoch an, dass sich sein Mandant äußern werde, sobald das psychiatrische Gutachten über ihn fertig sei. Bislang liegt das Motiv für die Bluttat noch weitestgehend im Dunklen. Aufklärung erhofft sich die erste Strafkammer in dem noch bis 16. März laufenden Prozess. Mehreren Aussagen vor Gericht zufolge könnte es an dem Tatabend um Drogen gegangen sein. Wie David S. (40), Mitbesitzer des Gartens, in dem sich die Auseinandersetzung abgespielt hatte, aussagte, habe man dort oft gemeinsam gekifft. Möglicherweise wollte der Angeklagte an dem Pfingstsonntag Betäubungsmittel kaufen, was aber nicht klappte.

Sowieso soll der Angeklagte, wenn er viel Alkohol intus hatte, ausgesprochen aggressiv agiert haben. „Er redete wirres Zeug, hat Psychoterror betrieben“, so David S. weiter.

Weitere fünf Anklagen

Sehr aggressiv soll der Beschuldigte Norman S. auch in weiteren Fällen vorgegangen sein. Staatsanwalt Naumann legte dem 39-Jährigen weitere fünf Anklagen zur Last. Dabei ging es um Bedrohungen mit einer Axt unter Drogen- und Alkoholeinfluss sowie Schläge und Tritte gegenüber mehreren Personen. In einem gravierenden Fall am 24. August 2018 soll der Angeklagte dem Fahrer eines Busses der Linie 65 zwischen Markranstädt und Leipzig ins Lenkrad gegriffen und ihn getreten haben. Der Fahrer habe glücklicherweise einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr verhindern können, so der Staatsanwalt.

