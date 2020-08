Tod nach Überfall in Schkeuditz: BGH hält an Urteil gegen Räuber fest

Schkeuditz/Leipzig

Der Tod eines Raubüberfallopfers in Schkeuditz im Landkreis Nordsachsen löste Anfang des Jahres 2019 große Bestürzung aus. Bei dem später geschnappten Täter handelte es sich um einen Teenager, den das Leipziger Landgericht zu einer Jugendstrafe von viereinhalb Jahren Haft verurteilte. Es sprach ihn wegen zwei Angriffen auf Seniorinnen schuldig, von denen einer tödlich endete. Dieses Urteil wollte der Angeklagte jedoch nicht akzeptieren. Die Revision dagegen verwarf der Bundesgerichtshof ( BGH) seiner Mitteilung zufolge jetzt jedoch. Sie sei „unbegründet“, hieß es.

Anwohner gedachten der Verstorbenen

Dem Urteil zufolge hatte sich der zur Tatzeit 17-jährige Jaragi A. Anfang 2019 entschlossen, hochbetagten Frauen überfallartig Hand- und Einkaufstaschen zu entwenden, um so an Bargeld zu gelangen. Am 23. Februar 2019 entriss der gebürtige Russe einer 88 Jahre alte Anwohnerin in der Schkeuditzer Robert-Koch-Straße von hinten die Tasche mit 20 Euro Bargeld und einem Schlüssel. Bei ihrem Sturz erlitt die Frau eine Beckenfraktur und weitere Brüche. Vier Tage nach dem Raubüberfall, am 27. Februar, starb Ilse K. infolge der schweren Verletzungen an Herzversagen. Anwohner gedachten der Verstorbenen, legten Blumen nieder und entzündeten Kerzen an der Stelle, wo die 88-Jährige so gern gesessen hatte – auf einer Bank im Wohngebiet.

Würdevoller Abschied: Im Beisein des Schkeuditzer Oberbürgermeisters Rayk Bergner (CDU/Mitte) wurde Ilse K. auf dem Friedhof in Papitz beigesetzt. Quelle: Michael Strohmeyer

Bereits am 31. Januar 2019 hatte Jaragi A. einer 86 Jahre alten Frau in der Zeppelinstraße gewaltsam ihre Tasche mit fünf Euro und einem Handy abgenommen. Auch sie kam körperlich zu Schaden.

Strafprozess lief ohne Öffentlichkeit

Der BGH bestätigte die juristische Bewertung des Landgerichtes. Die zweite Strafkammer hatte den inzwischen 18-jährigen Angeklagten im Dezember 2019 wegen Körperverletzung mit Todesfolge, schweren Raubes und vorsätzlicher Körperverletzung schuldig gesprochen. Die Staatsanwaltschaft beantragte unter Einbeziehung einer Vorstrafe acht Jahre, die Verteidigung plädierte auf eine anderthalbjährige Haftstrafe auf Bewährung – wegen Diebstahls und fahrlässiger Tötung. Der Prozess lief wegen des jugendlichen Alters des Angeklagten komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Zum Jahreswechsel 2018/2019 sorgten noch weitere brutale Überfälle auf ältere Damen für Angst und Schrecken in Schkeuditz.

Von Sabine Kreuz