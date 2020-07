Todesfalle für Vögel in Leipzig-Gohlis? – Nabu protestiert

Leipzig

Die Bilder sind eindrucksvoll: Vogelschützer des Naturschutzbundes Leipzig ( Nabu) haben vor einer Glasfassade über ein Dutzend tote Vögel ausgelegt, die dort ums Leben gekommen sein sollen. Und sie fordern: „Schluss mit dem Vogelmord“ – „Es reicht – Vogelfalle entschärfen“.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Nabu mit gesammelten toten Vögeln auf Missstände hinweist, wie etwa 2018 wegen des Einsatzes von Vogelabwehr-Paste im Leipziger Zentrum. Nun wurden die Naturschützer abermals aktiv. Dass gelegentlich Vögel gegen Fenster und Glaswände fliegen und dadurch verenden, ist bekannt. Doch bei dem Neubau in der Max-Liebermann-Straße 49-57 scheinen sich die Fälle besonders stark zu häufen, so die Vogelfreunde.

Bei der Mahnwache des Nabu an der Gasfassade des Neubaus in der Max-Liebermann-Straße wurden auch transparente Folien eingesetzt. Quelle: Nabu Leipzig

Ansicht der Glasfassade vom Gebäude in der Max-Liebermann-Straße 49-57 in Leipzig. Quelle: André Kempner

27 tote Vögel in den letzen Monaten

„Die Häuser sind mit gläsernen Schallschutzwänden verbunden“, erklärt René Sievert, Vorsitzender des Nabu-Regionalverbandes. „Allein schon durch Zufallsfunde hat der Nabu hier in den letzten Monaten 27 tote Vögel eingesammelt.“ Da das neue Gebäude in einer naturnahen Umgebung errichtet worden sei, gebe es dort besonders viele Opfer. Schon vor dem Baubeginn habe der Verein auf die Todesfalle hingewiesen, sagt Sievert. Weil das ignoriert wurde, habe er auch die Untere Naturschutzbehörde informiert. Doch „bisher geht das Sterben weiter“.

„Bisher geht das Sterben weiter“, beklagt René Sievert, Vorsitzender des Leipziger Nabu-Regionalverbandes. Quelle: André Kempner

Bauleiter und Architekt weisen Vorwürfe zurück

Der Bauleiter sowie der zuständige Architekt weisen die Anschuldigung zurück, sie hätten die Hinweise ignoriert. Im Gegenteil: „Wir haben Vogelschutzfolien beauftragt – Anfang November, bevor der Nabu an uns herangetreten ist.“ Die Arbeiten seien zum 4. Mai abgeschlossen worden und finanziell sehr aufwändig gewesen. 35 000 Euro habe es gekostet, die Folie mit einer speziellen Beschichtung anzubringen. Anders als Glas reflektiere sie ultraviolette Strahlungen – damit sei sie für Vögel sichtbar.

UV-Sticker sind wirkungsloser als sichtbare Ornamente

Nabu-Chef Sievert winkt ab. Die Wirkungslosigkeit dieser Aufkleber sei inzwischen erwiesen. Der Naturschützer verweist auf eine Studie der Biologischen Station Hohenau-Ringelsdorf in Österreich in einem Flugtunnel. Nicht alle heimischen Vogelarten könnten die Folie erkennen, so Sievert – Raben und Elstern zum Beispiel hätten das Nachsehen. Besser wäre es, Ornamente anzubringen, die für alle Vögel sichtbar sind. Ein positives Beispiel sei die Glasbrücke am Gymnasium Gorkistraße.

Der Leipziger Vertreiber der Folien ging bislang davon aus, dass die Wirksamkeit bereits bestätigt sei und verweist seinerseits auf die Aussage des Erfinders der UV-Sticker, die Firma Dr. Kolbe. Die erklärt, es habe sich in der Praxis gezeigt, „dass die Wirksamkeit je nach Gegebenheiten in der Regel deutlich besser ist, als die im Flugtunnel ermittelten Werte“.

„Die Eigentümerin zeigte sich bislang kooperativ“

Zumindest die Nabu-Zahlen zum Gebäude in der Max-Liebermann-Straße werfen aber Fragen auf. „Seit Anbringung der Aufkleber fanden wir 14 tote Vögel – 2019 waren es ohne die Aufkleber 13 Totfunde“, erläutert Sievert. Das bleibt auch bei der unteren Naturschutzbehörde nicht unbeachtet. Dort heißt es aber, der Eigentümer habe Abhilfe versprochen, „nachdem sich zeigte, dass die aufgebrachten Folien – entgegen der Werbung des Herstellers – keinen ausreichenden Schutz vor Vogelschlag vermitteln“. Bisher sei jedoch nicht nachgebessert worden. Nunmehr hat die Behörde ein Zwangsgeld angedroht, wenn es nicht „kurzfristig wirksame Maßnahmen gegen den fortwährenden Vogelschlag“ gebe.

Bauleiter und Architekt geben auch der Stadt Leipzig eine Mitschuld

Zwar ist inzwischen ein neuer Eigentümer für die Umsetzung der Vogelschutzvorgaben in der Pflicht. Doch Bauleiter und Architekt geben auch der Stadt eine Mitschuld an den toten Vögeln. Immerhin sei das Gebäude nach den städtischen Vorgaben geplant und errichtet worden.

Große Glaswände werden auch weiterhin Teil des Stadtbildes sein. Im besten Fall haben Architekten, aber auch städtische Gutachter durch den Fall in der Max-Liebermann-Straße etwas dazugelernt – und legen in Zukunft schon während der Planung von Neubauten ein größeres Augenmerk auf vogelsichere Gestaltung.

Warum sehen Vögel Fensterscheiben nicht? Laut Naturschutzbund ( Nabu) sterben in Deutschland jährlich geschätzt 100 Millionen Vögel durch den Aufprall an Fenstern, Glasfassaden und Glasdächern. Der Grund dafür: Vögel erkennen Glasflächen oft nicht als Hindernis. Sie sehen stattdessen die Landschaft, die durch das Glas scheint oder sich darin spiegelt, prallen mit hoher Geschwindigkeit gegen die Scheiben, brechen sich das Genick oder ziehen sich eine tödliche Gehirnerschütterung zu. Infos, wie Fenster vogelsicher gemacht werden können, gibt es auf der Nabu-Homepage: https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/helfen/

