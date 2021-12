Tödliche Kollisionen in Frohburg und Zwenkau: Rätsel um Unfallursachen

Leipzig

Wenige Tage nach den beiden schweren Verkehrsunfällen bei Frohburg und Zwenkau ist noch immer nicht abschließend geklärt, wie es zu den tragischen Unglücken kommen konnte. „Die Ermittlungen zu möglichen Unfallursachen dauern noch an und werden auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen“, teilte Polizeisprecherin Therese Leverenz am Mittwoch auf LVZ-Anfrage mit.

Auf der Bundesstraße 186 bei Zwenkau kam bei einem Unfall am 27. Dezember ein VW-Fahrer ums Leben. Quelle: NEWS5 / Grube

Am 25. Dezember gegen 6.45 Uhr war ein Familienvater (38) mit seinem BMW 218d auf der Bundesstraße 7 zwischen Streitwald und Roda mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum geprallt. Nach Angaben der Polizei kam der Wagen vermutlich wegen unangepasster Geschwindigkeit auf der winterglatten Straße in einer lang gezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Abgeschlossen sind die Ermittlungen dazu aber noch nicht. Der Fahrer sowie seine Tochter (5) und sein Sohn (10) und starben bei dem Unfall, die Mutter (34) kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwei Tage später verlor auf der Bundesstraße 186 bei Zwenkau ein 60-Jähriger auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen VW Passat und stieß frontal mit einem Lkw im Gegenverkehr zusammen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer (41) des Sattelzuges musste mit leichten Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 120.000 Euro. In diesem Fall ermittelt neben dem Verkehrsunfalldienst auch ein Sachverständiger der Dekra.

Von F. D.