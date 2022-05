Tödlicher Brand in Reudnitz: Obduktionsergebnis steht noch aus

Leipzig

Für Mitte der Woche rechnet die Polizeidirektion Leipzig mit einem Obduktionsergebnis zu den zwei Personen, die in der Nacht zum vergangenen Donnerstag bei einem Wohnungsbrand in Reudnitz-Thonberg ums Leben gekommen waren. Erst dann könne auch mit letzter Sicherheit gesagt werden, ob es sich bei den Toten um die Bewohner handelt, wie eine Polizeisprecherin am Montag auf LVZ-Anfrage mitgeteilt hat. Es sehe aber derzeit alles danach aus, dass die Verstorbenen auch die Mieter der Wohnung im zweiten Stockwerk des Hauses in der Lipsiusstraße waren.

„Nachglimmende Stoffe“

Die leblosen Körper eines Mannes und einer Frau waren in der Nacht bei den Löscharbeiten entdeckt worden. Nach Untersuchungen der Brandursachenermittler hatten höchstwahrscheinlich „nachglimmende Stoffe“ das Feuer ausgelöst – so könnte eine Bettdecke durch die Glut einer Zigarette in Brand geraten sein. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Höhe des Schadens steht weiterhin noch nicht fest.

Weitere Bewohner mussten Haus verlassen

Wie berichtet, hatte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Wohnungen verhindern können. Sie war mit einem Löschzug und 17 Einsatzkräften vor Ort. Die weiteren Bewohnerinnen und Bewohner mussten das Mehrfamilienhaus während der Löscharbeiten verlassen.

Von bm