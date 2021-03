Tödlicher Irrtum in Prager Straße: Unfallfahrer verwechselte offenbar beide Ampeln

Leipzig

Es war offenbar eine tragische Verwechslung: Nach dem Verkehrsunfall mit drei Todesopfern am Dienstagmorgen in Leipzig-Probstheida verdichten sich Hinweise, dass der Fahrer offenbar die Ampeln im Kreuzungsbereich Prager Straße/Franzosenallee schlicht verwechselt hat. Wie die LVZ aus Behördenkreisen erfuhr, gilt dies gegenwärtig als hauptsächlicher Ermittlungsstrang, als wahrscheinliche Unfallursache.

Demnach zeigte die Ampel für die Geradeausspur rot, während das Lichtsignal für Rechtsabbieger auf Grün stand. Vermutlich hat der 50-jährige Fahrer eines Smart Roadster angenommen, das Grün gelte für ihn. Wie die Polizei mitgeteilt hatte, soll er nicht der Fahrbahnmarkierung gefolgt sein und den Rechtsabbiegerstreifen geradeaus befahren haben. An der Haltestelle Franzosenallee erfasste er vier Fußgänger, die gerade die Straße überquerten.

Prüfung auf medizinische Probleme

Der Unfallverursacher ist Leipziger und auch der Halter des Wagens. Ob mangelnde Ortskenntnis eine Rolle gespielt hat, ist derzeit noch unklar. Womöglich war der Fahrer kurzzeitig abgelenkt. Hinweise dazu, etwa auf die Benutzung eines Handys während der Fahrt, sollen sich bisher aber nicht ergeben haben. Geprüft wird allerdings noch, ob medizinische Probleme den 50-Jährigen beeinflusst haben könnten. Bislang schließen Ermittler das zumindest nicht aus. Spuren von Drogen oder Alkohol waren hingegen nicht bei ihm entdeckt worden.

Der Smart-Fahrer kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Nach mindestens 24 Stunden stationärer Betreuung gilt er zwar als schwer verletzt, war jedoch vernehmungsfähig. Seine Angaben flossen in Teilen in die bisherigen Ermittlungsergebnisse der Polizei ein. Sie unterscheiden sich jedoch zumindest in einigen Punkten von jenen, welche die Polizei bisher bei Zeugen in Erfahrung gebracht hatte. Doch auch da seien noch Widersprüche aufzuklären.

Zeugenaussagen unterschiedlich

„Es ist ein Unterschied, ob jemand einen lauten Knall gehört hat oder den Unfall mit ansehen musste“, so ein Beamter. „Jeder hat eine Wahrnehmung, die auch von emotionalen Reaktionen und der Entfernung vom Unfallort abhängig ist.“ Gleiches gelte für die Aussagen hinsichtlich der Geschwindigkeit des Unfallfahrzeugs. Es sei sehr schwer, das Tempo eines vorbeifahrenden Autos einzuschätzen. Dekra-Experten sind dabei, auch zur Frage der Geschwindigkeit ein Gutachten zu erstellen.

Die Polizei wird nun vor allem die Ampelschaltpläne prüfen, um weitere Erkenntnisse zur mutmaßlichen Unfallursache zu gewinnen. Auch weitere Zeugen, die sich inzwischen bei der Polizei gemeldet haben, sollen vernommen werden. Denn auch andere Ermittlungsansätze sind nicht gänzlich vom Tisch. Einige Augenzeugen des furchtbaren Unfalls konnten kurz danach noch gar nicht befragt werden, standen unter Schock. Vor Ort war an diesem Tag auch das Kriseninterventionsteam, das sich zudem um die Angehörigen der Todesopfer kümmerte.

Bisher keine Straftaten

Der Unfallfahrer befindet sich weiterhin im Krankenhaus, in Obhut der Polizei. Das heißt: Er ist weder festgenommen noch in Polizeigewahrsam. Ihm wird fahrlässige Tötung in drei Fällen vorgeworfen. Bisher soll er noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten sein.

Ein Mann (80) und eine Frau (85) starben noch an der Unfallstelle, wenig später erlag eine 80-Jährige im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Derzeit wird noch eine 78-Jährige intensivmedizinisch behandelt, ihr Zustand galt am Mittwoch weiter als kritisch.

Von Frank Döring