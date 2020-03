Tödliches Busunglück bei Leipzig: Nach fünf Jahren noch immer kein Prozesstermin

Leipzig

Es liegt offenbar an der zu hohen Arbeitsbelastung der Leipziger Strafrichter: Mehr als fünf Jahre nach dem verheerenden Brand eines Ausflugsbusses südlich von Leipzig steht noch immer nicht fest, wann ein Prozess gegen die mutmaßlich Schuldigen des tragischen Vorfalls stattfindet. De facto ist bisher noch nicht einmal klar, ob die fünf Angeklagten überhaupt vor Gericht müssen. „Eine Entscheidung über die Eröffnung des Hauptverfahrens wurde noch nicht getroffen“, teilte Amtsgerichtssprecher Stefan Blaschke auf Anfrage der LVZ mit. „Aus diesem Grund gibt es noch keine Hauptverhandlungstermine.“

Anklage schon 2017

Dabei hatte die Staatsanwaltschaft bereits Mitte Juni 2017 Anklage gegen fünf Beschuldigte jeweils wegen des Tatvorwurfs der fahrlässigen Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung in 24 Fällen erhoben. Nach Angaben der Ermittlungsbehörde werden die beiden Geschäftsführerinnen der betroffenen Royal London Bus GmbH, eines bekannten Anbieters für Stadtrundfahrten, beschuldigt. Ebenfalls angeklagt sind ein Mann, der als faktischer Geschäftsführer anzusehen sei, sowie der an jenem Tag eingesetzte Busfahrer und ein Kraftfahrzeugsachverständiger. Dieser hatte nach Erkenntnissen der Ermittler einige Wochen vor dem tragischen Unfall den betroffenen Bus geprüft.

Fahrzeug brannte aus

Trotz dieser Überprüfung kam es am 22. November 2014 zu dem verhängnisvollen Zwischenfall. Bei einer Ausflugstour geriet der Doppelstockbus mit insgesamt 29 Insassen gegen 15.40 Uhr auf der B 95 bei Rötha in Flammen. Feuerwehrleute konnten die Flammen erst nach etwa 90 Minuten löschen. Der Oldtimer, Baujahr 1989, brannte komplett aus. Gegen 22.45 Uhr wurde das Wrack des Doppelstockbusses geborgen.

78-Jähriger starb im Krankenhaus

26 Fahrgäste wurden teilweise schwer verletzt in Kliniken in Leipzig, Zwenkau, und Borna eingeliefert. Unter ihnen war auch ein Rentner (78). Er hatte mit Freunden an einem Geburtstagsausflug teilgenommen. Wenige Tage nach dem Brand erlag er im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Daher ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft in erster Linie wegen eines Tötungsdelikts.

Obwohl das Feuer allem Anschein nach durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde: Vorwürfe gegen das Leipziger Busunternehmen waren schon kurz nach dem Busunglück laut geworden. Vor allem deshalb, weil sich die Fahrgäste, unter ihnen ein Baby und zwei weitere Kinder, erst sehr spät, quasi in letzter Minute, aus dem brennenden Fahrzeug befreien konnten.

Zeugen: Tür hat geklemmt

Zeugen sagten damals gegenüber der LVZ aus, dass eine Tür im hinteren Bereich des Busses klemmte und damit eine sofortige Evakuierung verhinderte. Den Schilderungen zufolge mussten Fahrgäste selbst die Tür mit Gewalt aufbrechen. Die meisten von ihnen erlitten Rauchgasvergiftungen.

Ein Verantwortlicher des Unternehmens widersprach den Vorwürfen. Alle Busse der Unternehmensflotte würden regelmäßig gewartet und vom TÜV geprüft. Sollte bei einem Fahrzeug eine Tür klemmen, dürfe es gar nicht erst starten.

Verfahren sehr umfangreich

Genehmigungen für Stadtrundfahrt-Busse erteilt das Leipziger Ordnungsamt. Sicherheitsbedenken hatte die Behörde jedoch auch nach dem Unglücksfall nicht. Mindestens einmal jährlich würden technische Untersuchungen durchgeführt und der Nachweis der Behörde vorgelegt, hieß es. Es habe keinen Grund gegeben, dem Unternehmen die beantragte Genehmigung zu versagen, so Ordnungsamtsleiter Helmut Loris damals.

Endgültige Aufklärung erhoffen sich die Betroffenen vom Verfahren am Amtsgericht. Dies sei allerdings sehr umfangreich und habe sich durch die erhebliche Belastung der Strafabteilung zusätzlich verzögert, so Behördensprecher Blaschke. Außerdem war der Fall zu einer neuen Richterin gewechselt.

Von Frank Döring