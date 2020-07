Rheda-Wiedenbrück/Leipzig

Ein Fernsehteam aus Leipzig hat für einen Polizeieinsatz am Privathaus von Clemens Tönnies gesorgt. Das bestätigte die Polizei in Güthersloh. „Eine Frau und zwei Männer sind Herrn Tönnies bis auf sein Grundstück gefolgt“, sagte Polizeisprecherin Katharina Felsch. Der Vorfall in Rheda-Wiedenbrück habe sich bereits am Dienstag gegen 17 Uhr ereignet. In wessen Auftrag das Team unterwegs war, sagte die Polizei nicht.

Ein Sprecher von Tönnies bezeichnet die Aktion als „äußerst abstoßend“. Das Kamerateam habe dem Fleischunternehmer aufgelauert und ihn anschließend verfolgt. Auf Tönnies Grundstück sei teilweise der Wagen des Geschäftsmannes blockiert worden.

Gefährdungsbeurteilung verschärft

„Dabei filmten die Personen aus ihrem Pkw heraus unablässig“, so der Sprecher weiter. Die Polizei habe die Situation dann aufgelöst. „Wir haben die Personalien aufgenommen und ermitteln nun wegen Hausfriedensbruchs“, erklärte Felsch.

Tönnies, so sein Sprecher, habe zudem eine Anzeige wegen Nötigung gestellt. „Mit Journalismus hat dieses Vorgehen nichts zu tun. Hier werden Grenzen mit mehr als fragwürdigen Methoden überschritten“, hieß es weiter.

In den vergangenen Tagen sind gegen den Chef des Fleischkonzerns mehrere Morddrohungen eingegangen. „Wir stehen in engem Kontakt mit Polizei und Ordnungsbehörden, die die Gefährdungsbeurteilung verschärft haben“, teilte der Sprecher mit.

