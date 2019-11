Leipzig

Der Lene-Voigt-Park bekommt eine Toilettenanlage. Am Donnerstag beschloss der Stadtrat einen entsprechenden Antrag des Stadtbezirksbeirat Ost ( SBB Ost). Konkret heißt das, dass im Doppelhaushalt 2019/2020 Gelder für die Planung eines öffentlichen WCs in dem beliebten Reudnitzer Stadtpark bereit gestellt werden.

Reudnitzer müssen sich noch gedulden

Wann genau das Klo für die Parkbesucher kommt, steht aber noch nicht fest. „Durch den Beschluss kann jetzt die Planungsphase für das Vorhaben beginnen“, erklärt Victor Weiler, Mitglied des SBB Ost. „Wir gehen davon aus, dass dann 2021 die Toilette gebaut werden kann.“ Eine zufriedenstellende Zwischenlösung ist bis dahin aber noch nicht in Sicht.

Vor allem im Sommer, wenn viele Menschen abends den Park bevölkern und dort zum Beispiel ihr Feierabendbier trinken, ist das Problem akut. Dann pinkeln viele Parkbesucher wieder in die Büsche. Bei größeren Veranstaltungen hilft die Stadt mit Dixie-Klos aus. Ansonsten öffnet auch ein an den Park angrenzendes Café seine Türen für Toilettengänger. Mit diesen Ausweichmöglichkeiten müsse man sich bis dahin zufrieden geben, so Weiler.

Schon seit längerer Zeit fordern Anwohner und Interessengruppen eine Lösung des Problems im Lene-Voigt-Park. Vor allem Familien mit kleinen Kindern machen sich dabei Sorgen um die hygienischen Zustände der Grünfläche. „Uns haben Schreiben von Eltern erreicht, die Angst um die Gesundheit ihrer Kinder haben“, berichtete Sören Pellmann (Linke) bereits im Mai der LVZ.

Von Max Hempel