Tonnenschweres Betonteil abgestürzt: Polizei sperrt Leipziger Petersstraße

Schreckmoment am Freitagvormittag mitten in Leipzigs Innenstadt: Bei Abbrucharbeiten hat sich gegen 10 Uhr ein tonnenschweres Betonteil gelöst und ist aus dem vierten Obergeschoss in die Tiefe gefallen. Es landete auf einem Baugerüst.

Das abgestürzte Betonteil landete auf einem Baugerüst. Quelle: Andre Kempner

Dieses wurde dadurch derart beschädigt, dass es von Einsatzkräften der Feuerwehr gesichert werden muss, weil es andernfalls umstürzen könnte. Verletzt wurde nach ersten Informationen der Polizei offenbar niemand.

Aufgrund der Sicherungs- und Bergungsarbeiten sperrte die Polizei den Bereich zwischen Peterskirchhof und Preußergässchen ab, so Behördensprecherin Therese Leverenz. Geschäfte müssten jedoch nicht geräumt werden. Das abgestürzte Betonteil soll nun angebohrt werden, um eine Sicherung zu ermöglichen, so die Polizei. Wie es dazu kommen konnte, dass sich das Betonteil löste, ist gegenwärtig noch unklar.

