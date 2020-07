Markkleeberg/Leipzig

Menschen, die Verletzte tragen, ein Kessel, in dem das Essen kocht, erbeutete Fahnen, ein Protokollant am Schreibpult: Im Torhaus Markkleeberg geht es hoch her. Zumindest im Kleinen. Sozusagen im Miniaturformat. Derzeit zeigt das Zinnfigurenmuseum im Torhaus Dölitz eine Sonderschau zum Thema „Napoleonische Kriege extra: 1805–1815“. Der Verband Jahrfeier Völkerschlacht bei Leipzig 1813 e.V. hat die Schau auf die Beine gestellt und dafür Figuren aus dem Fundus gezaubert, die noch nicht allzu lange im Bestand sind und die darüber hinaus auch kaum jemand bislang zu Gesicht bekommen hat.

„Die Sonderschau zeigt kleine Szenen, die wirken, als wären sie aus einem großen Diorama herangezoomt worden“, sagt Michél Kothe, der Vorsitzende des Verbands. Zu sehen seien unter anderem eine Feldschmiede Napoleons, ein Koch und ein Lager der französischen Soldaten. Die Figuren sind für das Museum und den Verband, der sich der Geschichte der Völkerschlacht verschrieben hat, ein Glücksfall. „Nur selten gelingt es uns, noch nie gezeigte Figuren auszustellen.“

Filigrane Bemalung gibt Hinweise auf dargestellte Zeit

Dass die Figuren (sowohl Flach- als auch Vollfiguren) tatsächlich die entsprechende Zeit zwischen 1805 und 1815 widerspiegeln, ist an der entsprechenden Bemalung zu erkennen. „Zwar sind die Franzosen immer schwer zu erkennen, weil sie zu der Zeit jedes Jahr eine neue Uniform trugen, aber unsere Geschichtsexperten sehen das auf Anhieb“, macht Kothe deutlich. In Absprache mit dem Verein Zinnfigurenfreunde Leipzig werde anschließend entschieden, welche Figuren dann auch wirklich der Öffentlichkeit präsentiert werden.

„Erbeutete Fahnen“ ist eine der Szenen, die in der Sonderschau zu sehen sind. Quelle: Julia Tonne

Die derzeitige Erweiterung der Zinnfiguren-Ausstellung ist einigen Schenkungen zu verdanken und umfasst „den Aufstieg und Fall eines Herrschers“, wie es Kothe ausdrückt. 1805 fand die Schlacht bei Austerlitz statt, exakt ein Jahr nach der Kaiserkrönung Napoleons. Diesem gelang es in Austerlitz, Russen und Österreicher durch geschickte Vortäuschung eigener Schwäche in die Schlacht zu schicken und diese letztlich für seine Truppen zu entscheiden. 1815 dann kam es zum Fall des großen Feldherrn. Die Schlacht von Waterloo wurde für Napoleon sozusagen der letzte Dolchstoß.

Szenen werden nicht zu Diorama zusammengefasst

Bis Anfang Oktober sind die verschiedenen Szenen zu sehen. Zu einem Diorama werden sie allerdings nicht. „Wir werden sie so kleinteilig belassen“, betont Kothe. Somit könnten Besucher zum einen das Filigrane der Zinnfiguren sehen, zum anderen Details erkennen, die in einem großen Diorama nicht so sehr auffallen würden.

Dabei hatten Torhaus und Verband zunächst eine vollkommen andere Sonderschau im Blick: „Shogun packt aus“. Shogun war vom 12. Jahrhundert bis 1867 ein japanischer Militärtitel für Anführer aus dem Kriegeradel der Samurai, er entsprach in etwa einem europäischen Herzog. Doch die Corona-Pandemie machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. „Die Sammler, die aus ganz Deutschland kommen, bringen ihre Figuren lieber persönlich vorbei. Aber das alles war ja ab März nicht möglich“, begründet Kothe. Weshalb die Schau nun auf den Oktober verschoben wurde.

Virtuelles Diorama soll über schwierige Zeit hinweghelfen

Die Corona-Zeit nutzte der Verband nicht nur, um die untere Etage des Torhauses komplett umzugestalten, sondern auch, um ein virtuelles Diorama zu schaffen. „Wir mussten ja sechs Wochen schließen, da sind wir kreativ geworden.“ Ziel der Aktion war und ist es noch immer, die Figurenzahl des größten Dioramas im Museum zu überbieten. Dieses hat 12 126 Figuren, ist 25 Quadratmeter groß und zeigt die Völkerschlacht 1813 bei Leipzig. Zinnfigurenfreunde und virtuelle Museumsbesucher konnten für jeweils einen Euro eine „Figur“ erwerben. Von dem Ziel sind Museum und Verband noch etwas entfernt, aber mittlerweile sind mehr als 5000 Figuren und damit Euro zusammengekommen. Und auch wenn das Museum wieder geöffnet ist, so läuft das virtuelle Diorama noch einige Zeit weiter.

Von Julia Tonne