Regen, Regen und noch mehr Regen. Die Aussichten aufs Wochenende sind doch eher trist. Wie gut, dass das digitale Programm dafür umso vielfältiger ist. Ob Lesung oder (interaktives) Theater, frühlingshafte Bilder drucken oder einen Konzert-Stream verfolgen – hier werden große und kleine Leipziger fündig.

Freitag

Das Schauspiel Leipzig zeigt „Die Ermüdeten oder Das Etwas, das wir sind“. Quelle: Schauspiel Leipzig / Rolf Arnold

Von der Party zur Apokalypse: „Die Ermüdeten oder Das Etwas, das wir sind“ steht am Freitag ab 20 Uhr auf dem Digital-Programm des Schauspiels Leipzig. Hausregisseurin Claudia Bauer bringt ein pointiertes Stück auf die Bühne, in dem eine Gruppe von Großstadt-Menschen zwischen ihren heiß diskutierten Entscheidungen über das richtige Bier bis hin zum richtigen Leben nicht mitbekommt, wie um sie herum die bekannte Welt in Trümmer fällt. Zu Tickets und Stream geht’s hier.

Zugehört: Die Lesereihe „Hausdurchsuchung“ der Studierenden des Deutschen Literaturinstituts Leipzig ist zu Gast bei LOFFT digital! Gelesen werden Texte über das Leben im Zeitalter des Anthropozäns, die einen Einblick geben in die Vielseitigkeit der jungen deutschsprachigen Literatur. Die Lesung findet Freitag ab 20 Uhr online über das Videokonferenzprogramm Zoom statt. Der Link wird nach Ticketerwerb per E-Mail zugeschickt. „Eintritt“ auf Spendenbasis.

Nicht nur für Teenager: Im Rahmen der Spielzeitreihe „Challenge accepted!“ des Theaters der Jungen Welt beschäftigt sich Performerin Jana Zöll in der interaktiven Zoom-Performance „Ich bin“ mit den Themen Körper, Identität und Selbst- und Fremdzuschreibungen. Immer vor der Fragestellung, inwiefern das Einordnen in Kategorien dem Wunsch nach einer offenen Gesellschaft eigentlich widerspricht. „Ich bin“ richtet sich an Menschen ab 16 Jahre und findet live am Freitag um 20 Uhr über die Videokonferenzsoftware Zoom statt. Den Zoom-Link, ID, Passwort und weitere Hinweise zu den Einstellungen in Zoom gibt es nach dem Ticketkauf per E-Mail.

Samstag

Abholen, ritzen, drucken lassen: Mit Wasserfarbe, Wachsmalern und Buntstiften können kleine Künstler tolle Kunstwerke schaffen. Wer sich aber etwas Abwechslung am Maltisch wünscht, dem empfiehlt sich am Wochenende ein Abstecher zum Werk 2. Hier werden Druckplatten ausgegeben, in die Kinder ab vier Jahre zu Hause munter Frühlingsbilder ritzen können. Wer diese Platten Samstag zwischen 10 und 13 Uhr am Kunstfenster der Grafikdruckwerkstatt abholt und auch wieder abgibt, bekommt dort einen frischen Druck seines kreativen Schaffens. Nähere Infos gibt es per E-Mail sowie am Kunstfenster.

Das Stück „Und morgen streiken die Wale“ des Theaters der Jungen Welt ist als Premiere am Samstag zu sehen. Quelle: Tom Schulze / TdJW

Interaktives Umwelt-Abenteuer: Am Samstag wird wieder gestreikt. Diesmal aber auf der digitalen Bühne des Theaters der Jungen Welt. Auf dem Programm steht mit „Und morgen streiken die Wale“ ein digital-interaktives aktivistisches Umwelt-Abenteuer für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahre. Das zeitgenössische Stück widmet sich den Themen Umweltbewusstsein, Mut und persönliches Engagement. Das interaktive Stück mit Gaming-Elementen auf der Plattform Zoom ermöglicht es dem Publikum, den Handlungsverlauf mitzubestimmen und Herausforderungen zu meistern. Die digitale Premiere ist für Samstag 18 Uhr geplant. Tickets gibt es hier.

Sonntag

Die Band Che Sudaka ist mit einem Live-Konzert zumindest per Stream zu erleben. Quelle: PR

Konzert-Feeling im Wohnzimmer: Mehr als 90 Minuten Cumbia, Reggae und Punk liefert das Werk 2 am Sonntag ab 20 Uhr per Stream direkt nach Hause. Zu sehen gibt es die kolumbianisch-argentinische Band Che Sudaka beim Live-Konzert in Barcelona. Wer möchte, kann im Live-Chat auch mit der Band in Kontakt treten. Mehr zum Event und zu den Tickets gibt es hier.

Übers Wochenende

Drucksache: Hoch- und Tiefdruck sind nicht nur Wetterlagen. Auch in der Drucktechnik spielen sie eine entscheidende Rolle. Wer sich näher mit dem Thema befassen möchte, dem empfehlt sich ein Blick auf das Programm zum Tag der Druckkunst – natürlich alles digital. Das Museum für Druckkunst Leipzig beteiligt sich unter dem Motto „Rund um den Tag der Druckkunst“ vom 12. bis 15. März mit einem Programm auf Facebook und YouTube. Dazu werden täglich um 12 Uhr Videos zu Hochdruck, Tiefdruck, Flachdruck und Siebdruck veröffentlicht. Sonntag um 15 Uhr gibt es außerdem einen Einblick in die Sonderausstellung „From Futura to the Future. International Letterpress Workers“ mit Kuratorin Clara Marie Thöne.

