Unverkennbar Olaf Schubert: Der Dresdner Comedian trat am Donnerstag mit seinem neuen Programm in der naTo auf. „Zeit für Rebellen“ ist eine bunte Show mit musikalischen Einlagen und typischem Schubert-Humor. Unter anderem erklärt er, warum der Klimawandel nicht menschengemacht ist.

Comedian Olaf Schubert präsentiert in gewohntem Pullunder sein aktuelles Programm in der ausverkauften naTo in Leipzig. Quelle: André Kempner