Tote Obdachlose am Leipziger Augustusplatz: Leiche wird obduziert

Leipzig

Nach dem Tod einer 40-jährigen Frau auf dem Leipziger Augustusplatz soll die Leiche nun in der Rechtsmedizin obduziert werden. Dies teilte die Polizei auf LVZ-Anfrage mit. Ermittler schließen indes weiterhin aus, dass die Frau einer Straftat zum Opfer fiel. Auch für einen Suizid in der Öffentlichkeit gebe es keine Anhaltspunkte, hieß es.

Nicht natürlicher Todesfall

Die Frau war am Dienstagabend kurz vor 19 Uhr im Haltestellenbereich zwischen Oper und Gewandhaus mit medizinischen Problemen aufgefunden worden. Obwohl Polizeibeamte vor Ort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen das Leben der Frau retten wollten, konnten alarmierte Sanitäter nur noch deren Tod feststellen. Schon kurz nach dem Fund der Frau hatten Ermittler den Verdacht einer Straftat ausgeschlossen. Es gebe weiterhin keine anderen Erkenntnisse, hieß es am Mittwoch. Allerdings werde wegen eines nicht natürlichen Todes ermittelt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In diesem Zusammenhang ordnete die Leipziger Staatsanwaltschaft nun an, dass der Leichnam der Frau zur Obduktion in die Rechtsmedizin gebracht werden soll. Bei der Untersuchung geht es darum, die genaue Todesursache festzustellen. Die näheren Umstände, unter denen die obdachlose 40-Jährige ums Leben kam, sind weiterhin nicht bekannt.

Von Frank Döring