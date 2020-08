Leipzig

Nachdem am Montag bekannt wurde, dass im Leipziger Zoo am Wochenende erneut ein Orang-Utan-Kind verstorben ist, werden Kritik und Forderungen laut. Wie der Zoo mitteilte, starb das Affenmännchen nach kurzem Krankheitsverlauf mit Abgeschlagenheit und Appetitlosigkeit. Die Todesursache ist noch nicht geklärt. Es ist schon das zweite tote Affenkind innerhalb weniger Monate.

Erst im April war das neuen Monate alte Orang-Utan-Baby Rima nach schwerer Krankheit gestorben. Die Ursache für seinen Tod blieb ungeklärt. Denn eine Obduktion fand nicht statt. Die Tatsache, dass der verstorbene Affe nicht untersucht wurde und die späte Bekanntgabe des Todesfalls im Mai, sorgten für Kritik. Auch seitens der Tierrechtsorganisation Peta.

Ansteckungsgefahr für Menschenaffen

Diese hat sich nun auch im aktuellen Todesfall zu Wort gemeldet und fordert Corona-Tests im Leipziger Zoo. Denn für Menschenaffen sei die Ansteckungsgefahr mit Sars-CoV-2 durchaus vorhanden, wie es in einer Pressemitteilung vom Dienstag heißt. „Wir fordern die Zoo-Verantwortlichen und die Behörden auf, die Todesursache diesmal abzuklären und den Schutz der Tiere durch strenge Hygienemaßnahmen sicherzustellen“, bekräftigt Yvonne Würz von Peta.

Obduktionsergebnis in den nächsten Tagen erwartet

Der Leipziger Zoo hält sich auf LVZ-Anfrage mit Informationen bedeckt. Derzeit werde eine Obduktion des Orang-Utans durchgeführt, so eine Pressesprecherin. Ob dabei auch auf das Coronavirus getestet wird, bleibt allerdings ungewiss. Denn die Einzelheiten der veterinärmedizinischen Untersuchung werden wohl erst in einigen Tagen bekanntgeben. „Das Ergebnis der Obduktion steht noch aus“, so die Zoo-Sprecherin. Erst dann könnten Aussagen über die Todesursache getroffen werden. Pauschale Corona-Test gebe es im Leipziger Zoo aber nicht.

Von Lilly Günthner