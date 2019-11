S 1 Leipzig-Stötteritz - Leipzig Hbf (tief) - Leipzig Miltitzer Allee

Züge dieser Linie enden und beginnen in Leipzig Hbf (oben). Die Halte zwischen Leipzig Hbf und Leipzig-Stötteritz entfallen. Alternative Reisemöglichkeit mit MDV-Ticket: Tram- Linie 15 ab Leipzig-Miltitzer Allee ( Leipzig, Plovider Straße) in Richtung Leipzig Hbf. Tram-Linie 7 ab Leipzig, S-Bahnhof Leutzsch in Richtung Leipzig Hbf. Linie 12 ab Leipzig-Gohlis in Richtung Leipzig Hbf. Tram-Linie 4 ab Leipzig Hbf in Richtung Leipzig-Stötteritz.

S 2 Leipzig-Stötteritz - Leipzig Hbf (tief) - Bitterfeld - Dessau Hbf/ Lutherstadt Wittenberg - Zahna/ Jüterbog

Züge dieser Linie enden und beginnen in Leipzig Hbf (oben). Die Halte zwischen Leipzig Hbf und Leipzig-Stötteritz entfallen. Alternative Reisemöglichkeit mit MDV-Ticket: Tram- Linie 4 ab Leipzig Hbf in Richtung Leipzig-Stötteritz.

S 3 Halle-Trotha - Halle(Saale) Hbf - Schkeuditz - Leipzig Hbf (tief) - Leipzig-Connewitz

Züge dieser Linie enden und beginnen in Leipzig Hbf (oben). Die Halte zwischen Leipzig Hbf und Leipzig-Connewitz entfallen. Alternative Reisemöglichkeit mit MDV-Ticket: Tram- Linie 11 ab Leipzig Hbf in Richtung Leipzig-Connewitz. Busnotverkehr zwischen Leipzig Hbf und Leipzig-Connewitz ab ca. 10:30 Uhr eingerichtet.

S 4 Wurzen - Leipzig Hbf (tief) - Torgau - Falkenberg – Hoyerswerda

Züge dieser Linie werden zwischen Leipzig Hbf (oben) und Leipzig -Engelsdorf umgeleitet. Die Halte zwischen Leipzig Hbf und Leipzig-Engelsdorf entfallen.

S 5/S 5X Halle(Saale) Hbf - Leipzig/Halle Flughafen - Leipzig Hbf (tief) - Altenburg - Zwickau( Sachs) Hbf

Züge dieser Linie verkehren wieder durch den CityTunnel. Der Halt Leipzig Wilhelm-Leuschner-Platz entfällt weiterhin. Bitte beachten Sie ggf. Gleisänderungen aufgrund der eingleisigen Streckenführung. Busnotverkehr zwischen Leipzig Hbf und Leipzig-Connewitz ab ca. 10:30 Uhr eingerichtet.

S 6 Leipzig Messe - Leipzig Hbf (tief) - Böhlen ( Leipzig) - Borna - Geithain

Züge dieser Linie enden und beginnen in Leipzig-Connewitz. Die Halte Leipzig MDR bis Leipzig Messe entfallen. Alternative Reisemöglichkeit mit MDV-Ticket: Tram- Linie 11 ab Leipzig-Connewitz in Richtung Leipzig Hbf. Busnotverkehr zwischen Leipzig Hbf und Leipzig-Connewitz ab ca. 10:30 Uhr eingerichtet.

Quelle: Deutsche Bahn, Stand 10.35 Uhr